Истина – в спине!

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Исследования, проведённые врачами в 188 странах мира, показали, что из 300 самых разных заболеваний тяжелее всего люди переносят именно боли в спине и шее. Как перестать мучиться?

Наш эксперт – врач-невролог, ревматолог, научный сотрудник Лаборатории патофизиологии боли и полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний НИИ ревматологии им. Насоновой Екатерина Филатова.

Боль в нижней части спины стоит на первом месте среди причин обращения к врачу. Боли в шее – на четвёртом. Основная причина тех и других – мышечный спазм. Он может возникнуть из-за чрезмерной физической нагрузки, переохлаждения, неудобной позы во время сна или работы, неправильно подобранной обуви. При несвоевременном лечении такая боль может стать хронической. Причём срок промедления совсем невелик – всего 3 месяца. Поэтому торопитесь лечиться правильно!

Пора к врачу?

Едва почувствовав боль в шее, между лопатками или в пояснице, обычно мы стараемся облегчить её с помощью самомассажа, перцовых пластырей, обезболивающих кремов и мазей. Кому-то это действительно помогает, кому-то – нет. Стоит ли в этом случае незамедлительно спешить к врачу?

Да, если острая боль в спине или шее:

возникла впервые и не стихает после приёма обезболивающих, а лишь усиливается;

появляется очень часто или беспокоит длительно;

сопровождается хрустом в суставах позвоночника;

сочетается с жаром, лихорадкой;

сопровождается выраженной слабостью в конечности, онемением, а тем более невозможностью поднять руку или ногу.

В первых трёх случаях сначала лучше обратиться к грамотному терапевту. Он установит источник боли и на основании этого и некоторых других признаков направит к нужному специалисту: гастроэнтерологу, неврологу, маммологу или урологу, так как причин болевого синдрома может быть очень много и далеко не всегда они связаны с защемлением нервных окончаний позвоночника. Например, именно длительная боль в спине может быть симптомом болезни Бехтерева, поэтому-то этот диаг­ноз в среднем ставят с опозданием на 7–10 лет.

Но если возникли слабость и онемение конечностей, то тут точно нужно идти к неврологу.

Чем дороже, тем лучше?

До визита к врачу не нужно делать никаких исследований – ни дорогих, ни дешёвых. Потому что только специалист после осмотра может решить, чем вызваны симптомы. А выбор метода исследования определяется тем, что именно врач предполагает обнаружить у пациента.

Когда есть только боль, то это, скорее всего, локально-мышечный спазм и необходимо проверить наличие переломов или смещений позвонков, сколиоза и лордоза. В этом случае более информативен рентген.

Но если болевой синдром сочетается с чувствительными нарушениями или, например, с головной болью или если болит в определённой зоне – может потребоваться проведение МРТ или КТ.

Для исключения или подтверждения межпозвоночной грыжи нужно сделать МРТ.

Сами справимся

Есть два основных направления лечения: медикаментозное и немедикаментозное. Как правило, они применяются комплексно.

Среди лекарств используются:

Обычные анальгетики (например, парацетамол). Но обычно при скелетно-мышечных болях они неэффективны.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Их надо принять первыми. Но долго и в больших дозах их использовать не стоит – из-за побочных эффектов (на ЖКТ, сердце и сосуды). Тем, у кого есть язва или гипертония, НПВП не назначают либо дают в минимальных дозах и под прикрытием обволакивающих лекарств.

Центральные миорелаксанты. Их надо принять наряду с НПВП. Они снимают мышечный спазм и дополнительно обезболивают. Длительность приёма назначается индивидуально, в среднем курс – 14–20 дней.

Немедикаментозное лечение

Массаж. Даёт хороший эффект, но результат непродолжительный, так как массаж расслабляет мышцы, но не снимает внутреннее воспаление. Перед обращением к массажисту необходимо пройти консультацию у гинеколога/уролога, маммолога и эндокринолога. Если есть узлы в щитовидке, миома матки, образования в молочной железе или онкологическое заболевание в анамнезе, массаж противопоказан.

Физиотерапия. Как и массаж, может применяться уже на 3–5?е сутки с момента начала острой боли, когда болевой синдром не так силён.

Мануальная терапия. Для метода необходимы особые показания, такие как ротация или смещение позвонков. А просто мышечный болевой синдром не является показанием. При наличии межпозвонковой грыжи мануальная терапия может даже навредить. В этом случае лучше предпочесть остеопатию.

Остеопатия – более мягкий и нетравматичный метод лечения болей в шее и спине. Противопоказан при любых острых и инфекционных заболеваниях, системных болезнях крови, тромбозах и опухолях.

Иглорефлексотерапия. Может применяться, когда мануальная терапия и массаж противопоказаны. Хорошо справляется с болью, вызванной мышечным спазмом (особенно в сочетании с приёмом миорелаксантов), но если есть проблемы с самим позвоночником, эффекта не будет.

Важно!

Залог успешного лечения боли в шее и спине – как можно более раннее возвращение в строй. Постельный режим нужен лишь в первые 1–2 дня, а дальше не стоит разлёживаться. Нужно как можно раньше начинать выполнять упражнения. Ведь движения улучшают кровообращение в тканях, что ускоряет восстановление. Конечно, если упражнения усиливают боль, от них лучше отказаться, но если ощущения терпимые, продолжать занятия необходимо.

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«Движение – это жизнь. При умеренных физических нагрузках улучшается кровообращение, укрепляются стенки сосудов, суставы. Поэтому всем, особенно малоподвижным офисным сотрудникам, рекомендуется делать регулярную разминку для мышц шеи и спины. Упражнения следует выполнять медленно и обязательно при этом интенсивно дышать. Максимально эффективное расслабление мышц достигается на глубоком выдохе!»

Упражнение для шеи

Сидя ровно, глядя перед собой, не поворачивая головы, наклонить её вправо, стараясь ухом дотянуться до плеча. Плечи при этом максимально опущены вниз. При необходимости можно положить на голову руку – для утяжеления. Повторить в обе стороны по 3–5 раз. Со временем количество подходов можно увеличить.

Также для растяжения боковых мышц шеи будут полезны повороты головы влево и вправо. При выполнении упражнения важно, чтобы спина оставалась ровной. При этом нужно стараться заглянуть как можно дальше за спину через левое, а затем через правое плечо.

Для спины

Самое простое и эффективное упражнение для растяжения позвоночника и продольных мышц спины – это присесть на корточки. При этом спина должна быть округлой, согнутой. В таком положении нужно постараться поставить пятки на пол. Следующим, более сложным шагом будет сведение коленей максимально близко друг к другу. Наиболее продвинутый вариант упражнения: при сведённых коленях и поставленных на пол пятках свести руки за спиной.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/preventive/n173674468.html