/Здоровье/

В Геленджике возобновили лапароскопическую хирургию

Теперь те операции, которые ранее выполнялись открытым методом, делают и с помощью лапароскопа.

Сегодня утром 31 июля хирурги городской больницы провели первую лапароскопическую герниопластику. Это закрытый метод оперативного лечения паховой грыжи, который имеет массу преимуществ, главные из которых:  еле заметный шрам после операции, короткий послеоперационный период и быстрая реабилитация.

Операция была проведена с помощью лапароскопической стойки, которая стоит на балансе городской больницы давно, однако из-за нехватки специалистов, которые умели бы работать с современным оборудованием,  пациентам приходилось делать подобные операции в краевой столице. С приходом новых кадров, расширился и спектр оказания медицинской помощи.

Операцию выполнили супруги-хирурги из Читы. Евгений Размахнин и Ольга Кудрявцева переехали в наш солнечный Геленджик по приглашению главного врача городской больницы Сергея Ермакова. На счету у новых хирургов тысячи успешных операций. А три недели назад штат хирургического отделения геленджикской больницы пополнился хирургом из Таганрога Михаилом Лазаревым. За месяц работы в Геленджике новые сотрудники провели такое количество успешных операций, которое ранее в учреждении выполнялось за полгода.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Здоровье

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