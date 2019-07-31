Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками

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Эксперты назвали лекарства, которые не оказывают полезного эффекта для здоровья, но остаются популярными среди россиян. В списке оказались анальгин, валидол, корвалол, левомицетин и бисептол.

Эти препараты не только бесполезны с точки зрения лечения, но и представляют опасность для здоровья. Также медики утверждают, что иммуномодуляторы и иммуностимуляторы не помогут организму побороть болезнь. Они отмечают, что болеть около недели — нормальное явление, это время необходимо организму, чтобы его защитные системы победили симптомы. Медики также настоятельно рекомендуют не злоупотреблять антибиотиками, называя данную группу препаратов очень опасной.

Как сообщала ВОЗ, в настоящее время более 50% антибиотиков применяют не так как положено, в частности для лечения вирусных заболеваний. При этом в организации заявили, что антибиотики следует продавать только по рецепту, поскольку их прием «для профилактики» повышает устойчивость бактерий. Одной из причин этого является самолечение. Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату. Впрочем, в западных странах вина лежит и на врачах, которые назначают антибиотики даже в тех случаях, когда их прием не нужен.

В ВОЗ рассматривают повальное увлечение антибиотиками как угрозу человечеству. Организация призывает страны найти правильный баланс между доступностью антибиотиков, спасающих жизнь, и замедлением усиливающейся устойчивости микробов к лекарствам. Также контролировать использование антибиотиков должны фермеры. Им необходимо соблюдать умеренность, поскольку, как показало специальное исследование, за последние два десятилетия объем использования антибиотиков вырос более чем на 65%.

Ранее в рамках исследования эксперты проверили реки, протекающие по территории 72 стран, на наличие 14 широко используемых антибиотиков, и обнаружили следы медикаментов в двух третях из них. В некоторых районах (в частности, в Бангладеш) концентрация превышала максимально допустимый уровень в 300 раз. Наиболее тревожная ситуация складывается в Азии и Африке.

Источник: https://wek.ru/rossiyanam-posovetovali-ne-uvlekatsya-antibiotikami