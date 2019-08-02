Бактерии с экрана смартфона прыщей не вызывают, а от чужой расчески перхотью не заразишься

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В соцсетях регулярно появляются устрашающие новости-посты о том, что наши мобильные телефоны и клавиатуры компьютеров едва ли не самые грязные места на Земле. На них скапливаются несметные полчища бактерий, которые и отравление могут вызвать, и, что для многих еще страшнее, сыпью лицо изуродовать.

«Я стала несколько раз в день протирать смартфон антисептическими салфетками, и только тогда лицо очистилось от высыпаний», - таких поучительных историй полно в Интернете. Еще поборники чистоты и гигиены советуют мыть овощи и фрукты специальными гелями.Лучше корейскими или японскими. Они подороже, зато точно избавят от опасных бактерий, не то что простая вода.

С другой стороны, те же девушки, чья кожа очистилась благодаря протиранию смартфонов, без страха садятся в коротких юбочках и шортах на сидения в общественном транспорте. А после дождя некоторые снимают обувь, чтобы пробежаться босиком по лужам на улицам крупных городов. Как на все это смотрит медицина, в первую очередь дерматология и аллергология? Когда и чем реально можно заразиться, нарушая правила гигиены, а когда увлечение санитарией уже переходит в фанатизм и даже может навредить? Самые распространенные заблуждения мы разобрали с опытными медицинскими экспертами.

МОБИЛЬНИК - ЛОГОВО МИКРОБОВ

В опасность электромагнитного излучения от смартфонов в данном случае углубляться не будем. Хотя, напомним, что убедительных научно-медицинских доказательств вреда мобильных телефонов для человека с этой точки зрения до сих пор нет. А что насчет вредных бактерий, обожающих селиться на поверхности смартфона? О том, что их там огромные количества, ученые сообщают регулярно.

- Прикладывание мобильного телефона к лицу может спровоцировать высыпания на коже? Это большой миф, - говорит врач-дерматолог Клиники кожных болезней, ассистент кафедры кожных болезней Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева. - Когда речь идет о сыпи на лице, чаще всего это себорейный дерматит либо акне. Это дерматологические заболевания неинфекционной природы.

Наиболее часто в практике встречается акне (угревая болезнь). Их изначальной причиной являются не бактерии, а повышенный уровень мужского полового гормона тестостерона. Либо — генетическая особенность человека в виде повышенного уровня рецепторов к тестостерону. То есть как бы чрезмерная, избыточная чувствительность организма даже к нормальному уровню тестостерона. Такие особенности повышают секрецию сальных желез.

И уже на этот фон «садятся» различные бактериальные факторы — стафилококки, пропионовые бактерии и др. Они вызывают воспалительную реакцию, которая проявляется в виде высыпаний на коже. Причем, все эти бактерии в небольшом количестве присутствуют у каждого человека. А при гиперсекреции сальных желез начинают размножаться активнее. Прикладывание к щеке смартфона - протертого антисептиком или нет - ситуацию точно не изменит.

МЫТЬЕ ПОД ДУШЕМ: ДВАЖДЫ В ДЕНЬ ИЛИ РАЗ В ДВА ДНЯ?

- В данном случае нужно ориентироваться на тип кожи, - подсказывает врач-дерматолог Екатерина Вертиева. - Есть люди с очень сухой кожей. Они склонны к атопическим дерматитам, экземам. Им рекомендуется принимать душ с особыми средствами для экстремально сухой кожи. Существуют даже специальные масла для мытья, при этом тереть себя мочалкой и полотенцами таким пациентам не рекомендуется.

Для всех остальных норма - душ один-два раза в день. Кстати, если мыться слишком редко, то помимо эстетически неприятных эффектов могут развиться некоторые кожные заболевания. Например, фолликулиты. Это чрезмерное размножение бактерий в области фолликулов (у основания волосков на коже. - Ред.). Они выглядят как гнойнички. Появляются потому, что в этой области в связи с недостаточной гигиеной идет размножение бактерий.

Источник: KP.RU