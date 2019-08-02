Вишневый сок - идеальный напиток для пожилых людей

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Сок из терпкой вишни Монморанси может облегчить состояние людей с подагрой, спортсменов на стадии реабилитации и в целом поможет повысить качество сна.А, согласно последним исследованиям Университета Делавэра, сок, богатый полифенолами, также улучшает когнитивные показатели у пожилых людей.

Сок улучшал показатели памяти и когнитивных способностей у лиц 65-73 лет, доказало исследование, если добровольцы получали 480 миллилитров сока каждый день на протяжении 12 недель. Сами добровольцы отметили улучшение своего состояния. Степень их удовлетворения способностью помнить вещи однозначно выросла.

Время, требуемое на реакцию в ответ на визуальный стимул, сократилось на 4%. Плюс, благодаря соку добровольцы стали на 25% меньше совершать ошибок в задании на эпизодическую визуальную память (оценивал визуальную память и заучивание новых вещей). Качество обработки визуальной информации повысилось на 3%, а количество ошибок в тесте на пространственную рабочую память сократилось на 18%.

Источник: http://meddaily.ru