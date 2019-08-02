/Здоровье/

Вишневый сок - идеальный напиток для пожилых людей

Сок из терпкой вишни Монморанси может облегчить состояние людей с подагрой, спортсменов на стадии реабилитации и в целом поможет повысить качество сна.А, согласно последним исследованиям Университета Делавэра, сок, богатый полифенолами, также улучшает когнитивные показатели у пожилых людей.

Сок улучшал показатели памяти и когнитивных способностей у лиц 65-73 лет, доказало исследование, если добровольцы получали 480 миллилитров сока каждый день на протяжении 12 недель. Сами добровольцы отметили улучшение своего состояния. Степень их удовлетворения способностью помнить вещи однозначно выросла.
Время, требуемое на реакцию в ответ на визуальный стимул, сократилось на 4%. Плюс, благодаря соку добровольцы стали на 25% меньше совершать ошибок в задании на эпизодическую визуальную память (оценивал визуальную память и заучивание новых вещей). Качество обработки визуальной информации повысилось на 3%, а количество ошибок в тесте на пространственную рабочую память сократилось на 18%.

Источник: http://meddaily.ru

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Добавить комментарий

Последние новости

«Так, встал и вышел из класса!» Как объяснить детям, что учитель не всегда прав

Апофения как способ мыслить.Чем способность видеть замки в облаках отличается от уверенности, что они настоящие, и чем такая уверенность грозит

ДТП на Ставрополье, есть жертвы и пострадавшие

В Роскачестве порекомендовали заклеивать камеру ноутбука и смартфона

Вино и валидол в один клик: что можно будет купить по интернету

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!