Вино и валидол в один клик: что можно будет купить по интернету

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Алкоголь и лекарства с 2020 года можно будет приобрести по интернету. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам доработать соответствующий законопроект. Законодательные ограничения только загоняют торговлю в тень, рассказал в президент ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов. По его словам, снятие ограничений – во благо и продавцам, и покупателям.

«Это дополнительный сервис и возможность удовлетворить самый взыскательный спрос.В то же время, это - усиление конкуренции, потому что интернет - это самая высококонкурентная среда. Тут все как на ладони, можно сравнить цены и посмотреть товарные категории. Сейчас рынок алкоголя и лекарств находится полностью в нелегальном поле. И только нелегальным способом можно работать. Есть спрос и этот спрос нужно легально удовлетворять. Тем более, что это удобно, в первую очередь, покупателю. Когда высокий спрос сталкивается с законодательным ограничением, возникает теневой рынок. Интернет это уже сформировавшийся, устоявшийся канал продаж. Он ничем не отличается от розницы. И контролировать в нем продажи можно еще более внимательно, чем в обычной рознице», - считает эксперт.

Сейчас профильные ведомства предлагают продавать лекарства только в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Доставлять их должны исключительно фармацевты. Препараты можно будет приобрести без рецепта или с электронными рецептами. Продавать алкоголь в сети начнут в несколько этапов: с 2020 года – вино, спустя год – пиво, сидр и медовуху, а с 2023 онлайн-торговлю спиртным разрешат розничным сетям.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/