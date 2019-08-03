Как приготовить коктейль для похудения

/Здоровье/

Утолить жажду и насытиться витаминами и микроэлементами поможет освежающий коктейль, или вода Сасси, названная так в честь американcкого доктора Синтии Сасс, придумавшей рецепт. Этот коктейль полезен не только для утоления жажды, но и для улучшения общего самочувствия, снижения веса и омоложения.

Он нормализует пищеварительный процесс, снижает брожение и газообразование в кишечнике, ускоряет расщепление жиров, избавляет от отеков, за счет насыщения организма жидкостью улучшает общее состояние волос и кожи. Противопоказан он людям с язвой желудка, гастритом и почечной недостаточностью.

Изначально средство выступало в качестве дополнения к диете «Плоский живот». Затем популярность воды возросла, многие стали ее пить самостоятельно. Итак, какие существуют рецепты приготовления целебного напитка? Каких правил следует придерживаться при его употреблении?

Ингредиенты должны быть только качественными.

Фрукты, овощи, имбирь и зелень необходимо тщательно мыть, огурец и корень имбиря – чистить от кожуры.

Нельзя оставлять напиток на солнце и в тепле, от этого полезные вещества распадаются, а сам коктейль может испортиться.

По той же причине хранить приготовленную воду следует в непрозрачном сосуде, например, кувшине.

Количество употребляемой воды не должно превышать 4 литров, выпитый сверх нормы напиток дает дополнительную нагрузку на почки и сердце, растягивает желудок.

За один раз желательно выпивать не более 1 стакана воды.

Последний прием воды лучше сделать не менее чем за 1,5 часа до сна, чтобы не спровоцировать появление отеков век.

При желании перед питьем воду можно процедить, есть плавающие в ней зелень, кусочки цитруса и огурца необязательно.

Из рациона следует исключить газообразующие продукты, чай и кофе (их должна заменить вода).

Пищу принимают небольшими порциями.

Классический рецепт воды Сасси

Берем два литра питьевой воды, добавляем в нее 1 лимон, нарезанный кружочками (его можно заменить лимонным соком), 1 очищенный от кожуры свежий огурец – тоже нарезанный кружочками, 10 подробленных руками листиков свежей мяты или 1 чайную ложку сушеной, 1 чайную ложку имбиря. Настаиваем эту смесь целую ночь в непрозрачной посуде на нижней полке холодильника, и выпиваем в течение дня.

Быстрый способ приготовления

Нарезать очищенный огурец и листья мяты на мелкие кусочки и взбить в блендере с небольшим количеством воды до состояния однородной массы.

Затем растворить полученную массу в нужном количестве воды, добавить сок лимона, тертый имбирь и поставить в холодильник на один час.

Вода Сасси на основе цитрусовых

Апельсин нарезать полукольцами вместе с кожурой. 2-3 мандарина разделить на дольки, каждую дольку проколоть.

Имбирь вымыть натереть, чтобы получилась 1 ч. л.

7-10 листьев мяты или шалфея промыть водой и размять.

Ингредиенты поместить в стеклянную емкость, залить 2 л воды. Поставить на ночь в холодильник.

Как пить воду Сасси

Разделить 2 л приблизительно на 8 стаканов. При питье придерживаться следующих рекомендаций:

1-й стакан – натощак после пробуждения;

2-й и 3-й стакан – между первым и вторым завтраком (через час после приема пищи и за полчаса до еды);

4-й и 5-й стакан – между вторым завтраком и обедом;

6-й и 7-й стакан – между обедом и ужином;

8-й стакан – через час после ужина.

Не рекомендуется пить воду Сасси позднее, чем за два часа перед сном.

Напиток очень вкусный, но в его составе есть имбирь – это тот ингредиент, который как раз и имеет некоторые противопоказания. Поэтому перед употреблением напитка стоит внимательно изучить необходимую информацию. Остальные же компоненты натуральные и полезные.

Если у вас не появилось аллергии на этот напиток, вечером готовьте следующую порцию.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/diets/n214342461.html