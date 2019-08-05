Все-таки что лучше: витамины в таблетках или во фруктах?

/Здоровье/

Вечно мы бросаемся из крайности в крайность: то садимся только на фруктово-овощную диету, то пьем только свежевыжатые соки, то начинаем безостановочно принимать мультивитамины. Нет, все это, конечно, не просто так, а для здоровья.... Но тем не менее каждого из нас мучает вопрос: а что полезнее — фрукты и овощи или мультивитамины? Ведь каждому из нас хотелось бы получить идеальный вариант, позволяющий максимально эффективно восполнить недостаток витаминов в нашем организм.

Вопрос № 1: Нужно ли принимать витаминные комплексы в таблетках?

При всем желании по ряду причин нам не удасться обеспечить нашему организму достаточное количество витаминов и минералов только лишь при помощи сбалансированного питания. Да и вряд ли кто-то сможет съесть одновременно необходимую суточную норму морепродуктов (йод), шпината (витамин К), тыквы (витамин А), перца (витамин С), оливкового масла (витамин Е) и т. д. Кроме того, в этом случае следует учитывать и особенности проживания человека в определенном регионе. Например, практически у всего населения России наблюдается дефицит йода, нехватка которого сказывается на обмене веществ и ускоряет набор лишнего веса. Именно поэтому специалисты советуют восполнять нехватку жизненно важных для организма элементов при помощи приема мультивитаминных комплексов.

Вопрос № 2: Каких витаминов нам обычно не хватает?

Чаще всего большинство людей в зимнее время страдают от нехватки витамина Д, который формируется в нашем организме лишь под воздействием солнечных лучей. Витамин Д — важнейший элемент для поддержания иммунитета и сохранения прочности костей. Получить необходимую дозу этого витамина (нахождение не меньше 60 минут в неделю под ярким солнцем) зимой просто нереально. Кроме того, сильная загазованность в индустриальных районах тоже способствует значительному снижению действия ультрафиолета.

Часть мужчин может страдать от недостатка цинка, что снижает выработку тестостерона. Нехватку этого элемента можно восполнить введением в ежедневный рацион или 400 г красного мяса, или 300 г чечевицы, или 150 г тыквенных семечек.

Вопрос № 3: Как выбрать лучший витаминный комплекс?

Прежде всего следует обратить внимание на покрытие дневной нормы по каждому из 12 важных витаминов и минералов. Не стоит злоупотреблять поливитаминами: их переизбыток может быть опаснее, чем их недостаток.

Выбирая витаминный комплекс, не стоит отдавать предпочтение комплексам иностранного производства. Дело в том, что они содержат сотни и тысячи процентов дневной нормы витаминов, а в качестве «бонуса» еще и десятки растительных ингредиентов «для суставов» и «для волос». Безопаснее всего принимать витамины, которые содержат не более 50-75% от дневной нормы каждого элемента.

Вопрос № 4: Какие витамины лучше?

Между разновидностями витаминов ( растворимые шипучки, гель, капсулы, в нескольких таблетках) нет особой разницы. Дело не в форме витаминного комплекса, а в составе и регулярности приема.

Не верьте версиям о том, что витамины не способны сочетаться друг с другом и принимать их нужно не в комплексе, а в виде отдельных таблеток: это всего лишь рекламный ход компаний, заинтересованных в росте продаж. Эта проблема решена способом многослойной накатки, когда таблетка растворяется постепенно.

Вопрос № 5: Нужно ли делать перерыв между приемами витаминных комплексов?

Все рекомендации о том, что витамины нужно принимать циклами, когда между приемом в несколько недель нужен месячный перерыв, - не более, чем миф. Дело в том, что большинство минералов и витаминов не обладают способностью накапливаться в организме и расходуются за несколько дней. Но, чтобы не причинить вред здоровью, следует ежедневно принимать мультивитамины с умеренным содержанием ингредиентов (не более 50-75% суточной нормы). А витамины, способные к накоплению, в больших дозах приводят лишь к интоксикации, поэтому вряд ли их стоит принимать в качестве профилактики.

Вопрос № 6: Какие элементы не включены в состав витаминных комплексов?

Дело в том, что за уровнем кислот Омега-3, кальция и магнезии нужно следить отдельно, так как по ряду причин они не входят в состав мультивитаминной капсулы в достаточной дозе. Например, суточная норма кальция достаточно велика и для ее восполнения нужно принять не менее 2-3 таблеток. А растительные источники Омега-3 (семена чиа, льняное или рапсовое масло) усваиваются организмом лишь на 10-15% и восполнить норму столь важных для организма жирных кислот с их помощью не так уж и просто.

Чтобы покрыть необходимую суточную норму минералов и витаминов нужно не просто съедать необходимое количество овощей и фруктов, но и тщательно анализировать состав употребляемых продуктов. А прием мультивитаминного комплекса со средним содержанием элементов поможет эффективно восполнить недостаток витаминов в нашем организме.

Вопрос № 7: Вредны ли мультивитамины?

Еще раз хотим напомнить, что в данном случае следует придерживаться «золотого правила», что все хорошо в меру. Сложно сравнить последствия недостатка определенного витамина в нашем организме с последствиями их чрезмерного приема. Поэтому лучше и безопаснее принимать витамины по их нижней границе: это позволит покрыть недостаток, не создав опасной ситуации переизбытка.

Источник: https://isramed.org/news/898?source=subscribe