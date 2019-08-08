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13 пострадавших в ДТП в Новороссийске прооперировали

Проведено 13 операций, троих тяжелых пациентов перевели по линии санавиации в Краевую клиническую больницу №1 в Краснодаре.

Напомним, в результате ДТП с автобусом в Новороссийске госпитализировано 44 человека. 13 пациентов экстренно прооперированы.

– После консультаций с краевыми бригадами санавиации было принято решение о переводе трех человек на лечение в первую краевую больницу. Реанимобилями они доставляются в Краснодар. После стабилизации состояния в течение дня планируется перевод еще одного ребёнка вертолетом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу, – отметили в региональном минздраве.

На месте аварии работали 30 бригад скорой медицинской помощи, были направлены 4 бригады санавиации и две бригады психиатров-психологов.

Организована работа горячей линии психологической помощи 8(8617) 61-25-08.

По поручению губернатора в Новороссийске создан оперативный штаб, его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Спасательные работы на месте завершены. Было задействовано 55 единиц техники и порядка 150 человек.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю по факту ДТП возбудило уголовное дело.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Здоровье

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