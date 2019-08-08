Три пациента из Новороссийска переведены на лечение в Краснодар

/Здоровье/

После ДТП с автобусом в Новороссийске госпитализировано 44 человека. 13 пациентов экстренно прооперированы.

После консультаций с краевыми бригадами санавиации было принято решение о переводе трех человек на лечение в НИИ-ККБ1 министерства здравоохранения Краснодарского края. Реанимобилями они доставляются в Краснодар. После стабилизации состояния в течение дня планируется перевод еще одного ребёнка вертолётом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу.

Кубанские врачи на всех уровнях продолжают оказание всей необходимой медицинской помощи пациентам.

Источник: http://www.minzdravkk.ru