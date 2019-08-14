Вспышка бруцеллёза зарегистрирована в Республики Адыгея

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Южное межрегиональное управление Россельхознадзора информирует о выявлении очага заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота в Республике Адыгея.

В ходе планового исследования на бруцеллез поголовья крупного рогатого скота, принадлежащего ИП КФХ Меретуков А.Ю., (Кошехабльский район, с.Натырбово) выявлено 9 голов больных животных и 2 головы, реагировавших сомнительно.

В связи с выявленным фактом Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора организовано проведение внеплановой проверки фермерского хозяйства.

В рамках проверки инспекторами Управления отобраны пробы крови у поголовья на бруцеллез и выявлено 2 положительно реагирующих головы, что свидетельствует о продолжении распространения заболевания.

В настоящее время на хозяйство наложены ограничения (карантин), проводится эпизоотическое расследование и мероприятия по оздоровлению хозяйства в соответствии с СП 3.1.085-96, ВП 13.3.1302-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бруцеллез» от 18.06.1996 г.

Перемещение животных без ветеринарных сопроводительных документов стало источником возбудителя заболевания.

Поступление в хозяйство инфицированного животного из неблагополучного по бруцеллезу хозяйства, не исследованного на бруцеллез, ставит под угрозу благополучие стада и всей территории. Вспышки заболевания могут наблюдаться после завоза новых животных на ферму, а также при несоблюдении правил карантина и отсутствии правильных лабораторных мероприятий и вакцинации.

Особую обеспокоенность вызывает то, что данная болезнь опасна не только для животных, но и для человека, болезнь может передаваться от больных животных человеку и поражает органы и системы организма человека.

Главный признак бруцеллеза у КРС и МРС – это выкидыш, аборты или появление на свет нежизнеспособной особи.

Всем гражданам, занимающимся содержанием и разведением крупного и мелкого рогатого скота необходимо соблюдать ветеринарное законодательство для исключения риска заболеванием бруцеллёзом людей и животных, кроме того необходимо:

Не перевозить животных, продукты животного происхождения, корма и кормовые добавки без контроля со стороны государственных ветеринарных специалистов и без ветеринарных сопроводительных документов. Убой животных осуществлять только после предубойного осмотра ветеринарным специалистом и на убойных предприятиях. Использовать и реализовывать продукцию животного происхождения только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторного заключения об их безопасности. Не приобретать животноводческую продукцию на стихийных рынках.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора