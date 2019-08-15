Как виртуальное общение влияет на здоровье подростка?

/Здоровье/

Дети, которые больше трех раз в день заходят в социальные сети, чаще ощущают себя несчастливыми, испытывают тревогу и неудовлетворенность жизнью. Однако проблема не в самих соцсетях, а в слишком активном их использовании.

К такому выводу пришли ученые института детского здоровья Университетского колледжа Лондона и медицинского института Имперского колледжа Лондона. Исследователи выявили следующие побочные эффекты активного использования соцсетей на здоровье подростков: нарушение сна, снижение физической активности и подверженность кибербуллингу.

Современные подростки сначала встречаются со смартфоном, а потом с живым человеком. Поэтому они не умеют организовывать свой досуг, рассказала в интервью радио Sputnik психолог семейного медицинского центра «Пангея» Надежда Рябичкина.

«Сегодня социальные сети заменяют детям общение во дворе. Больше нет двора, где дети, подростки обменивались информацией. Подростки отстаивали свою позицию, понимали, что представляют собой по сравнению с другими. Сегодня виртуальная реальность настолько простая и доступная, даже не надо никуда спускаться. Тебя никто не видит, ты чувствуешь дополнительную свободу, осмеливаешься сказать что-то», – сказала Надежда Рябичкина.

Но после общения в виртуальном мире не всегда легко перейти в реальный мир, отмечает психолог.

«Взрослые люди, которым 30-40 лет, которые родились в эпоху без интернета, достаточно комфортно себя чувствуют в соцсетях, но при этом быстро выходят на реальные знакомства. Подростку, у которого только формируется навык общения, будет достаточно сложно. Поэтому в реальном мире и возникает травля, буллинг»,– сказала Надежда Рябичкина.

У детей и подростков надо развивать навык общения, должны помогать профессионалы.

«Им нужен организованный досуг, тот же лагерь, где специалисты, профессионалы говорят, что надо делать. У современых детей самостоятельный навык подобного общения отсутствует. Если подростки соберутся в комнате, они будут сидеть на диване и смотреть в телефоны. Они не знают, как общаться друг с другом, не знают, что делать. Более того, сидя напротив друг друга, они могут переписываться. Им так проще формулировать свои мысли», – считает Надежда Рябичкина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/