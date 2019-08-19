Нужен ли вам витамин D

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Учёные доказали грандиозное значение витамина D для здоровья. И готовят к пересмотру рекомендуемые дозировки этого вещества. Ведь оказалось, что все эти годы они были неоправданно заниженными.

Наш эксперт – врач-диетолог Наталья Герасимова.

Витамин D за последние годы сделал головокружительную карьеру, став едва ли не главным полезным элементом, чуть не панацеей. Ведь нет ни одного значимого процесса в организме, который бы протекал без участия этого гормоноподобного вещества. Недаром же рецепторами к витамину D обладают все клетки нашего тела! А сам этот элемент способен регулировать активность более чем 200 генов.

На первых ролях

Помимо укрепления костей витамин D способен:

Поддерживать иммунитет. Этот натуральный иммуномодулятор участвует в синтезе защитных белков, препятствующих развитию сезонных инфекций (грипп и ОРВИ), а также облегчающих их течение. Уменьшает он и риск заражения другими вирусными заболеваниями (в частности, туберкулёзом и вирусным гепатитом).

Улучшать метаболизм. Снижает риск ожирения и сахарного диабета, способных развиваться на фоне его нехватки.

Участвовать в развитии мозга эмбриона, поддерживать функционирование мозга и нервной системы у детей и взрослых. Улучшает память и познавательные способности, мелкую моторику, зрение, слух; снижает риск инсульта и нервно-психических расстройств (депрессия, шизофрения), а также нейродегенеративных заболеваний (болезней Альцгеймера и Паркинсона).

Снижать риск падений. Исследованиями установлено, что приём высоких доз витамина D в пожилом возрасте улучшает равновесие и координацию движений, благодаря чему уменьшается количество падений.

Активизировать работу репродуктивной системы. Женщинам он помогает синтезировать эстроген, а мужчинам – тестостерон.

Адаптировать к стрессам. Низкий уровень витамина D приводит к развитию депрессии и дезадаптации, при которой любой стресс опаснее.

Бороться со старением. Ведь гормон способствует делению здоровых клеток, а значит, и обновлению организма. А ещё укрепляет соединительную ткань, способствуя росту коллагена – каркаса для кожи и мышц.

Служить профилактикой многих заболеваний (артериальной гипертонии, инсульта, мочекаменной болезни, железодефицитной анемии и даже рака). Во всяком случае исследования доказали, что все эти патологии протекают на фоне существенного дефицита витамина D.

А без анализа можно?

Если собираетесь принимать профилактические дозы препарата – то да, можно. Представление о токсичности витамина D сильно преувеличено. Чтобы получить передозировку, здоровые взрослые должны регулярно употреблять его более 50 000 МЕ в течение 6 и более месяцев. Однако при беременности и некоторых заболеваниях (например, гиперпаратиреозе) может развиться гиперчувствительность к избытку витамина D. И это чревато развитием гиперкальциемии, особенно опасной для плода во время беременности (может привести к умственной отсталости и дефектам лицевого скелета).

Как принимать?

Для профилактики дефицита витамина D врачи назначают препараты холекальциферол (D3) и эргокальциферол (D2). Первый используется чаще. D2 назначается при нарушении функции печени и почек, заболеваниях кожи.

Принимать витамин D можно и через день, и раз в неделю, так как он способен создавать депо в тканях, откуда потом будет потихоньку расходоваться. В США есть инъекционные формы витамина D для внутримышечного введения раз в месяц, они могут содержать до 100 тысяч МЕ. Но у нас такие формы не зарегистрированы, да и наши врачи советуют принимать это вещество регулярно.

Между витамином D в виде водного или масляного раствора большой разницы нет. Но есть нюансы. Например, спортсменам, которые теряют много жидкости во время тренировок, а также людям с плохой работой желчного пузыря и нарушением желчевыделения лучше принимать водный раствор, так как для усвоения жира надо больше воды и желчи.

Большинству же потребителей лучше предпочесть капсульную форму, ведь витамин D быстро разрушается под воздействием света и воздуха. Принимать его лучше по утрам – так он легче усваивается. Кроме того, вечерний приём способен вызвать бессонницу.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/preventive/n214843288.html