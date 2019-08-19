Борьба с усталостью

/Здоровье/

Жизнь в современном городе требует от человека постоянного напряжения. Хронической усталости сейчас подвержены очень многие люди. И усталость уже стала для многих привычным явлением.

Почему же, несмотря на простоту и доступность способов снятия усталости, многие люди так и не могут с ней справиться?

СОН И ОТДЫХ.

Самый простой способ отдохнуть – это, пожалуй, сон. Но при хронической усталости возникает такое состояние «устал настолько, что не можешь уснуть».

Кроме сна, есть еще медитации на расслабление, например, но использование медитаций требует неких навыков.

В течение дня наш организм требует кратковременных передышек, отдыха. В такие моменты полезно просто расслабиться, расслабить мышцы тела. Обычно же рабочий режим предполагает некий суррогат расслабления: сигарета и чашка кофе, одновременно с чтением с монитора компьютера каких-нибудь новостей. Разве реально так отдохнуть?

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ.

Зарядка, быстрая прогулка пешком до остановки, в сочетании с правильным дыханием – это качественный способ быстро повысить уровень энергии своего организма. Не говоря уже о постоянных занятиях фитнессом или посещениях бассейна.

Но, согласно социологическим опросам, в России занимается спортом и физкультурой около половины населения. В какую половину входите вы?

ПИТАНИЕ И РАЦИОН.

На появление усталости влияет негармоничное несбалансированное питание. Но разве можно отказать себе в чем-то неполезном, но таком вкусном?

Методы борьбы с усталостью просты, но трудновыполнимы. По той причине, что требуют некоего усилия над собой, что вызывает стресс. А поскольку усталость уже и так вызвана стрессом, круг замыкается. Люди отказываются от дополнительного стресса, чтобы избавиться от усталости, и усталость остается. Но имеет ли смысл к ней привыкать?

Возможно, не имеет смысла бороться с усталостью, но имеет смысл помочь своему организму вернуться к гармоничному состоянию. Кроме того, усталость это один из симптомов астенического состояния, которое относят к патологиям. В этом случае могут помочь препараты ноотропы, мягко воздействующие на центральную нервную систему.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/preventive/n135067492.html