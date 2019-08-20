Утренняя пробежка - польза или вред

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Вот и наступила долгожданная весна. Совсем скоро начнет все оживать, солнечные лучи зальют землю, зазеленеют деревья. Осенне-зимняя хандра уступит место хорошему настроению и желанию активного образа жизни.

Именно весной многие задумываются об укреплении здоровья и о начале утренних пробежек. Однако иногда регулярные пробежки могут навредить здоровью. Поэтому попытаемся разобраться, полезны ли пробежки по утрам, проанализируем их пользу и оценим вред.

В чем положительные стороны утренних пробежек?

Главная положительная сторона физической нагрузки от бега — это комплексная поддержка организма, так как к физической активности привлекаются все мышцы человека, и даже те, которые в обыденной жизни находятся в расслабленном состоянии.

Также доказано, что пробежки для организма дают аэробную нагрузку — таким образом, тренируются мышцы сердца и дыхательная система.

Здесь важно отметить, что положительный результат будет достигнут при регулярных пробежках с продолжительностью не меньше 20 минут.

Постоянные умеренные нагрузки повысят тонус организма и физическую выносливость.

Хорошо известно, что благодаря бегу можно похудеть, ведь он легко сжигает большое количество калорий. При этом наибольший эффект достигается именно на утренних нагрузках. Вы спросите, почему? И ответ будет достаточно простым: в процессе активного движения организм берет энергию из углеводов, уровень которых в утренний промежуток времени находится на «нуле», поэтому запускается процесс сжигания жировых накоплений.

Самым благоприятным периодом для пробежек, цель которых — похудеть, является утренний промежуток от 6 до 8 часов.

Рассматривая положительные стороны от утренних пробежек, следует отметить следующие факторы:

1. Физическая нагрузка способствует поддержке мышц в тонусе, что происходит благодаря запуску активного обмена веществ в утренний промежуток времени. Таким образом, улучшается самочувствие, появляется румянец на лице и бодрое настроение.

2. Ударное количество чистого воздуха «расправляет» легкие и усиливает кровообращение во всех тканях и органах. Организм насыщается кислородом.

3. Получив прилив сил и зарядившись бодростью во время бега, человек увеличивает свою трудоспособность и производительность.

4. Утренний бег запускает безвозвратные процессы сгорания жировых отложений.

5. Регулярные утренние физические нагрузки оказывают положительный психологический эффект: человек становится защищенным от стрессов и способен противостоять синдрому хронической усталости.

В чем может проявиться вред от утренних пробежек?

Человеку, имеющему проблемы со здоровьем, прежде чем приступить к утренним тренировкам, следует знать, что при ряде заболеваний запрещены беговые нагрузки. Это:

болезни сердца (порок сердца, стенокардия);

нарушения кровообращения в головном мозге;

гипертония с проявлением кризов;

заболевания суставов и позвоночника;

заболевания вен (тромбофлебит).

Поэтому перед тем, как начать регулярные утренние пробежки, нужно оценить свое здоровье и посоветоваться с врачом. И только после положительного заключения специалиста можно приступать к регулярным физическим нагрузкам по утрам.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n232819355.html