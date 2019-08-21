Найдено решение проблемы точечной застройки городов?

/Здоровье/

Творог, молоко, сметанка… Ложечку за маму, ложечку за папу. Растет дитятко, крепнет. И даже не догадывается, какое участие в этой его крепости играет щелочноземельный металл кальций. Даже изучая основы химии и таблицу Менделеева, не придает значения тому, сколько же этого самого кальция в теле человека.

К восемнадцати годам тело человека в среднем накапливает почти килограмм этого металла. Где же его больше всего? Конечно, в костях и зубах. Без него организм крепким не станет. Есть у кальция и другие важные роли. Он участвует в процессе свертывания крови. В осуществлении мышечной деятельности, в деятельности иммунной и нервной систем организма.

А это значит, что недостаток этого макроэлемента грозит целым букетом неприятностей — хрупкостью костей, расстройством нервной системы, плохой свертываемостью крови. Кальций поможет удержать кровяное давление в норме, потому и рекомендуют его прием гипертоникам.

Кальций — не только доктор, он еще и косметолог. Ученые проводили ряд экспериментов и установили, что кальций решает проблему лишнего веса. Он препятствует отложению жиров. Не потому ли диетологи снова рекомендуют включать в рацион творог? Более того, кальций, участвуя в процессе переваривания пищи, связывает соли — виновников образования камней — и выводит их из организма. Теперь ясно, что спасаться от мочекаменной болезни можно вкусно!

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Хороша профилактика. Как говаривал известный персонаж — поздно пить «Боржоми», когда почки отвалились. Потому прием кальция должен стать ежедневным и постоянным. В любой аптеке кальций продается без рецепта. Главный поставщик кальция в организм — молоко, молочные продукты и рыба. В ежедневном рационе обязательно должны присутствовать сыры, творог, йогурты, рыба. Это здоровье, это крепкие зубы, красивая осанка, густые волосы.

Кальций, поступающий с пищей, удерживается лишь на треть, остальное выводится естественным образом. Но в тандеме с витамином Д минерал задерживается в организме и начинает участвовать в оздоровлении. В среднем человеку нужно 1 грамм кальция в сутки. Беременным женщинам и кормящим мамам — немного больше. В критические дни у женщин часто появляются неприятные ощущения. И в этом тоже виноват кальций, вернее, его дефицит. Потому так важно в такие дни расширить рацион питания за счет включения в него дополнительных порций творога и йогурта. Глядишь, и раздражительность уйдет, и настроение будет ровнее, и голова болеть перестанет.

У женщин постарше, тех, кто прошел малоприятную стадию климакса, частенько встречается такое заболевание, как остеопороз — мягкие кости, кость становится, словно губка. Количество выводящегося из организма кальция превышает его поступление. Боль в спине, в пояснице, в груди. Первые признаки надвигающейся болезни. Кости становятся словно хрустальные, любой удар — и перелом. Каков выход? Не допустить дефицит кальция в организме! Его уже нужно 1500 мг в день. Эта норма спасет от некрасивой сутулости и хрупкости костей.

Как сложно устроен человек! Вся таблица Менделеева в нем. Нехватка одного-единственного минерала или элемента — и столько неприятностей! Живем и не задумываемся. Авось, небось и как-нибудь… Не пройдет как-нибудь! Человек — химическая фабрика, где постоянно идут сложнейшие процессы. Где постоянно задействованы сотни и тысячи составляющих. Сегодня «не завезли» руду — и завтра-послезавтра начинается латание дыр… Мудрый организм подает сигналы — боль, покалывание, подташнивание. Да кто ж его слушает-то? Ждем, когда гром грянет! В больнице разберутся…

Давайте жить так, чтобы крепкое здоровье, стройная фигура и красивые волосы радовали не только нас, но и наших детей, и наших внуков! Заботьтесь о себе смолоду.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/preventive/n241264492.html