Зачем нужен сон?

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Подробно изучить и понять механизмы сна стало до конца возможным только при появлении современных технологий. Хотя тема эта интересовала исследователей довольно давно, именно технический прогресс помог выяснить, что сон организму нужен совсем не для отдыха, как предполагалось ранее.

На сегодняшний день сон рассматривается как особый механизм саморегуляции функций организма, а не просто отдых.

Процесс сна неоднороден, поэтому ученые, изучающие физиологию человека, разделили его на две фазы:

1. Медленный сон, во время которого происходит восстановление поврежденных в течение дня тканей и потери энергии, а также накопление энергетических резервов для будущей активности.

Замечено, что продолжительность этой фазы сна зависит от интенсивности физической активности в течение дня. Чем больше за день потрачено сил и энергии, тем дольше будет медленный сон. Именно с этим, по всей видимости, связана повышенная продолжительность сна у больных и выздоравливающих людей, а также народная поговорка: «Сон — лучшее лекарство».

2. Быстрый сон. В этой фазе активность мозга близка к состоянию бодрствования.

Имеются наблюдения, согласно которым эта фаза удлиняется у людей, переживших в течение дня стресс или напряжение. Исходя из этого, можно предположить, что в период быстрого сна происходит систематизация полученной за день информации. Образно это можно сравнить с сортировкой большого массива информации из разных областей по смыслу, темам, степени значимости. Поговорка «Утро вечера мудренее» — это как раз про фазу быстрого сна. Многие замечали, что после полноценного сна находится ответ на вопрос, который активно обдумывался накануне.

Сейчас установлено, что после засыпания в организме происходят следующие процессы:

Отключение сознания, характерное для первой стадии медленного сна.

Для второй стадии медленного сна типично снижение мышечной активности, температуры тела, интенсивности обмена веществ. Темп сердцебиения замедляется. Восприятие на этой стадии полностью не отключается. Человек продолжает быть восприимчивым к некоторым внешним раздражителям.

Третья стадия характеризуется переходом в полноценный глубокий сон. Это единственный период, когда активность мозга несколько снижается.

Во время четвертой стадии человек спит наиболее крепко и, как правило, не запоминает сновидений, которые видит в этот момент. Именно для этой стадии характерны сноговорение и снохождения.

Выраженное повышение активности головного мозга характерно для быстрого сна. Теперь его работа похожа на деятельность во время бодрствования. Мышцы в фазу быстрого сна сохраняют расслабленное состояние. Исключение составляют глазодвигательные мышцы: наблюдается быстрое движение глазных яблок. Такое состояние различных функций организма в фазу быстрого сна может привести к развитию сонного паралича при пробуждении в этот период. Эта фаза, кроме того, характеризуется ускорением пульса и дыхания, повышением температуры тела. Именно для этой фазы характерны наиболее яркие эмоционально окрашенные сновидения, которые человек запоминает и может изложить после пробуждения.

Для восстановления жизненных сил после трудового дня недостаточно простого физического покоя. Для этого необходимо особое состояние — сон. Именно в этот период происходит восстановление сил, утраченных за день. При этом полный цикл сна должен повториться за ночь не менее 4?5 раз. Причем с каждым следующим циклом быстрая фаза сна занимает все больше времени в его структуре.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n241076379.html