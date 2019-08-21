Вейперов поразила неизвестная болезнь

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В США зарегистрирована почти сотня случаев неизвестной болезни, связанной с использованием вейпов. Пострадавшие жалуются на кашель, боль в груди, потерю сознания, но причина симптомов не ясна. Некоторые пациенты находятся на интубации.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США исследуют 94 случая загадочной болезни легких, связанной с использованием вейпов и электронных сигарет. Возможно, причиной заболеваний стала инфекция, но достоверных доказательств этому нет. Случаи похожи между собой, большинство пострадавших пользовались электронными сигаретами.

С 28 июня по 15 августа в 14 штатах было зарегистрировано 94 случая тяжелых легочных заболеваний, связанных с использованием электронных сигарет, сообщается на сайте. Возраст пострадавших от болезни — 18-49 лет. Многие случаи оказались также связаны с употреблением каннабиоида тетрагидроканнабинола. Смертельных случаев пока что не зарегистрировано, но некоторым пациентам понадобилась интубация трахеи.

Наиболее распространенными симптомами стали кашель, боль в груди, нехватка кислорода, лихорадка, головная боль, потеря сознания, диарея, анорексия, потеря веса.

Развитие симптоматики занимало от нескольких дней до нескольких недель. Рентгенограммы пациентов показали затемнение в нижней части грудной клетки. Компьютерная томография выявила симптом «матового стекла» — туманное, матовое снижение прозрачности легочной ткани с различимым рисунком сосудов и бронхов на этом фоне. Симптом наблюдается при снижении воздушности легочных альвеол, их частичным спадением или утолщением их стенок. Чаще всего он свидетельствует о пневмонии или пневмоните, но не является специфическим и может свидетельствовать о множестве патологий. Бронхоскопия позволила установить, что заболевание — не инфекционное.

Специализированное лечение подобрать не удалось из-за неизвестной причины болезни.

Часть пациентов находится на интубации и получает стероиды. У некоторых пациентов симптомы прошли почти сами по себе, при минимальном врачебном вмешательстве.

Центры консультируют штаты Висконсин, Иллинойс, Калифорния, Индиана и Миннесота, откуда поступали сообщения о легочных заболеваниях, связанных с использованием вейпов. Некоторые другие штаты также сообщили об аналогичных случаях, информация проверяется.

«В настоящее время мы опрашиваем пациентов, все из которых сообщили, что недавно использовали электронные сигареты, — сказала Андреа Палм, представительница министерства здравоохранения штата Висконсин. — Наши специалисты продолжают собирать информацию о названиях и типах продуктов, которые использовались, в поисках связи между случаями. Мы настоятельно призываем людей избегать электронных испарителей. Всем, кто испытывает необъяснимые проблемы с дыханием, особенно молодым людям, недавно использовавшим вейпы, следует обратиться к врачу».

Специалисты призывают как врачей, так и обладателей электронных сигарет внимательно отнестись к подозрительным симптомам, особенно если в анамнезе не было респираторных заболеваний. При обращении за медицинской помощью пациенту необходимо сообщить врачу, употреблял ли он ингаляционные наркотики.

До этого FDA — агентство, подчиненное минздраву США — сообщило о 127 случаях приступов судорог после использования вейпа. Эти случаи были зафиксированы в период с 2010 по 2019 год. Любители электронных сигарет также сообщали о треморе, обмороках и других неврологических симптомах.

Как отметили в управлении, жидкости для электронных сигарет могут иметь чрезвычайно высокую концентрацию никотина. Даже небольшая его доля способна вызвать отравление у подростка.

Симптомы включают тошноту, рвоту, головокружение, тремор, учащенное сердцебиение и потоотделение. В тяжелых случаях отравление никотином может вызвать судороги и даже смерть.

«FDA продолжает свое исследование, чтобы определить, существует ли прямая связь между использованием электронных сигарет и риском судорог и другими неврологическими симптомами», — заявил представитель управления Нед Шарплесс.

Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие доказательств связи между приступами и использованием электронных сигарет, чрезвычайно важно проинформировать общество о полученной информации.

Шарплесс призвал американцев сообщать управлению о подобных случаях, так как они могут иметь жизненно важное значение для анализа в условиях популярности электронных испарителей у молодежи.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n241262499.html