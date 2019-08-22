Разрешили запрещённое. Правительство закупит препараты для больных детей

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Российские власти закупят десять тысяч упаковок зарубежных психотропных лекарств для детей. Как сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой, препараты привезут в страну в конце октября.

Минздрав должен составить список медикаментов, которые необходимы больным детям. Минпромторгу предстоит узнать о поставках некоторых препаратов, которые не производятся в России.

В интервью радио Sputnik эксперт фармацевтического рынка, провизор, бывший руководитель крупной аптечной сети Ирина Булыгина рассказала, почему в России нет таких препаратов.

«Шаг, безусловно, необходимый, потому что есть ряд препаратов, которые у нас не зарегистрированы, потому что производители не приносят их на регистрацию. С чем это связано - можно только предположить. Например, с очень изощрённой, зарегулированной системой организации этой регистрации. Если западный производитель имеет клинические испытания, зарегистрированные во многих странах мира, и предоставляет результаты этих исследований и постклиническую зарегистрированную практику этого препарата, то зачем нужно его здесь в России ещё раз проходить клинику? Во-первых, это не маленькие деньги, во-вторых, это время. Очень многие производители просто не идут на это, понимая, что их препараты редкие, и такого объёма рынка сбыта у них не будет. Мне не понятна позиция регулятора, когда этот вопрос годами не решался. Поэтому, если они это продекларировали и они что-то сделают в этом плане, то, наверное, это будет очень хорошо», - считает специалист.

В России неоднократно возбуждали уголовные дела за покупку матерями для больных детей незарегистрированных в стране препаратов, например, лекарства от эпилепсии «Фризиум». Директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава рассказала, что за месяц из-за отсутствия таких медикаментов скончались восемь детей.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/