Мясо с золотистой корочкой с точки зрения врачей

/Здоровье/

О вкусах не спорят: кто-то предпочитает сыр с плесенью или улиток, а моим самым любимым блюдом с детства была и остается обыкновенная жареная картошка, с коричневой и даже чуть подгоревшей корочкой. Вот только со временем мне пришлось отказаться от любимого блюда — здоровье-то дороже. Пожалуй, кого хочешь испугает информация, что потребление пережаренной пищи со столь характерной черной корочкой способно увеличить риск развития рака.

Подобная точка зрения объяснялась тем, что во время жарки продуктов, насыщенных углеводами, вырабатываются токсические молекулы — акриламида, который считается канцерогеном. Что ж, такая версия имеет место быть, но вот как велика эта опасность и действительно ли способна пережаренная пища увеличить риск развития рака?

По этому поводу высказался известный британский професор химии Саймон Коттон. Если пища не подвергалась обработке, то она не содержит акриламид. Следует учитывать и тот факт, что мясные, рыбные и молочные продукты реже подвергаются воздействию этой молекулы.

Кстати, курильщикам тоже неплохо бы помнить, что сия опасная молекула формируется и при курении табака. Поэтому неудивительно, что именно у них наблюдается повышенный риск развития рака.

Ну так что ж, неужели нам придется раз и навсегда отказаться от хрустящего ломтика картошки или кусочка хорошо прожаренного мяса? Не стоит унывать — всегда есть место альтернативному решению любой проблемы. При готовке того или иного блюда нужно просто соблюдать «золотую середину»: жарить пищу следует лишь до появления золотистой, а не коричневой или черной корочки. Следование этому простому правилу позволит избежать формирования акриламида. Но при этом, надо помнить, что если пища готовится при слишком низкой температуре, то это не гарантирует того, что в процессе ее приготовления погибнут все бактерии, содержащиеся в сыром мясе, а это значит, что возрастает и риск пищевого отравления.

Итак, несмотря на то, что ученым удалось установить источник образования акриламида, им пока не удалось установить, является ли он по-настоящему опасным для человека, употребляющего пережаренные продукты. Проведенный в 2015 году метаанализ показал, что диетический акриламид не связан с риском развития большинства распространенных злокачественных опухолей. И наоборот, существует определенный риск развития рака почек, рака эндометрия и яичников у людей, никогда не куривших, но злоупотребляющих пережаренной пищей.

Профессор Саймон Коттон подчеркивает, что опасна не только данная молекула, но и два компонента - полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические амины, которые образуются, например, при приготовлении всеми любимых шашлыков или барбекю. Результаты исследований на животных продемонстрировали, что воздействие данных компонентов связано с возникновением рака, но их уровень должен быть значительно выше, чем при употреблении жареного мяса.

Источник: https://isramed.org/