Врачи утверждают, что горячим чаем можно не только обжечься ...

/Здоровье/

У простого обывателя голова кругом от всех этих «ешьте — не ешьте», «пейте — не пейте». И на этот раз речь пойдет о кофе. Международное Агентство исследования раковых заболеваний в очередной раз сняло «епитимью» с кофе, до недавнего времени считавшегося одним из факторов повышения риска раковых заболеваний. Но, говорят, «свято место пусто не бывает»: на этот раз под «санкции» Агентства в качестве потенциальных канцерогенов попали очень горячие напитки.

Вот только у некоторых людей закралось подозрение, а не принято ли подобное решение под давлением кофейных магнатов, ведь производство кофейного напитка — это многомиллионная индустрия. В этом случае есть вероятность, что опасность от потребления кофе остается.

Во избежание недомолвок, решение Ассоциации было прокомментировано доктором Эфраимом Идалевичем, заведующим отделением новообразований в пищеварительной системе в одной из клиник Израиля. Он считает, что нет никаких оснований не доверять решению столь солидной организации, ведь оно принято на основании результатов многочисленных исследований, подтвердивших, что никакого канцерогенного воздействия на наш организм кофе не оказывает.

Кроме того, существуют многочисленные научные подтверждения, что «эспрессо» (не путайте его с растворимым кофе с молоком) способен уменьшить риск развития раковых заболеваний на ранней стадии ( рак печени, рак кишечника и предстательной железы) в том случае, если его пьют, как минимум, 4 раза в день. Впрочем, это не повод для чрезмерного употребления любимого многими напитка.

Доктор Идалевич одобрительно отозвался и о решении Агентства относительно очень горячих напитков. Он отмечает, что о вредоносном действии горячих напитков известно уже не одно десятилетие: поражение внутренних органов только что кипевшей водой может привести к возникновению раковой опухоли (на внутренних ранах в полости рта и в пищеводе начинают отмирать клетки и происходят мутации). В тех районах, где предпочитают пить кипяток (например, Сибирь) наблюдается именно такая картина.

Источник: https://isramed.org/