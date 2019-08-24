Пустить борщевик на электроды? Но только в научных целях

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Российские ученые выявили новое свойство в борщевике. Стебель растения удалось применить для создания электрода – элемента устройств, способных накапливать энергию.

Однако все эксперименты ведутся исключительно в научных целях, никаких плантация специально не высаживают, поскольку растение очень вредное и распространяется очень быстро.

Нельзя делать производство из растения, которое пытаются уничтожить, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель работ, заведующий кафедрой Физической химии НИТУ «МИСиС» Михаил Астахов.

«Борщевик не спасет мир, из него делают один из компонентов суперконденсатора – электрод. Структура стебля борщевика может удачно сочетать многие вещи, но это можно найти и в других растениях. Это не означает, что борщевик нужно сажать и выращивать. Эксперименты ведутся, мы сделали образцы, но не более того. Нам в голову не приходило, что надо выращивать борщевик. Он очень вреден. То есть плантации борщевика могут пригодиться только с научной точки зрения. Нельзя делать производство из растения, которое хотят уничтожить», – сказал Михаил Астахов.

Напомним, в России борщевик распространен в северном, северо-западном и центральном регионах. Каждый год борщевик производит от 20 тысяч до 40 тысяч семян, площадь распространения увеличивается на 10%.

В России, Белоруссии и некоторых странах Европы приняты программы по борьбе с борщевиком – его бесконтрольное распространение нарушает экологическое равновесие. Кроме того, при соприкосновении с кожей некоторые виды борщевика вызывают сильные ожоги, которые могут быть смертельны. Однако такой эффект проявляется только под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/