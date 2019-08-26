Сам себе лекарь: почему россияне редко обращаются к настоящим врачам?

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60% россиян предпочитают не обращаться к врачам, а подбирать лекарства самостоятельно. При этом 31% из них хотя бы раз обращались к целителям или знахарям. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные опроса портала «Здоровье Mail.ru».

74% жителей России обращаются к врачу только в экстренных ситуациях или при непонятных симптомах. 9% россиян лечатся народными средствами параллельно с назначенным курсом лечения.

Идет официальное выхолащивание медицины, а люди нуждаются в помощи, совете и утешении, объяснил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«В бюджетной медицине стала сложная запись. Хотя к узкому специалисту всегда было достаточно сложно попасть, были очереди, талоны. Частное здравоохранение дороговато для основной массы населения. Медицинские специалисты перегружены: на прием пациента отводится 5-10 минут вместо 20, специалист не имеет возможности оказать качественную консультацию. Возникает ситуация «фельдшеризма», когда лечат симптомы, но не докапываются до сути заболевания. Над всем этим довлеет еще и сильное регламентирование: врачи не могут назначать лечение или обследование за пределами того, что продиктовано установками по медицинскому страхованию. Идет официальное выхолащивание медицины, а люди нуждаются в помощи, в совете, и даже где-то в утешении. Тот же знахарь не вылечит, но утешит», – сказал Владимир Болибок.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/