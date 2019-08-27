Краснодарские врачи провели операцию,которую в мире делают в единичных клиниках

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Хирурги нашли способ извлечь камни без открытой операции и удаления органа.Врачи спасли молодого человека с тяжелой формой панкреатита, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.

В протоке поджелудочной железы образовались камни, которые нарушали работу органа и привели к постоянным болям. Еще недавно решения проблемы не было, но с появлением современного медоборудования кубанские врачи нашли способ извлечь камни при тяжелой хронической форме панкреатита без открытой операции и удаления органа.

Команда эндоскопистов ККБ №2 выполнила малоинвазивную операцию, которую в мире проводят в единичных клиниках. Под контролем эндоскопа через небольшой разрез (0,5 см) к протоку поджелудочной железы вводится специальный зонд для дробления камней электрическим разрядом на фрагменты и их извлечения.

Первую такую операцию выполнили в ККБ №2 в конце прошлого года, и она стала первой не только в больнице, но и во всей стране. Сейчас методика кубанских эндоскопистов уверенно становится на поток. Такие операции позволяют значительно сократить сроки госпитализации и реабилитации, поддерживая на высоком уровне эмоциональное состояние пациентов.

Источник: пресс-служба Минздрава Краснодарского края