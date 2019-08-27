BIOCAD познакомит горожан с симптомами ревматоидного артрита

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31 августа, в ходе общегородского социально-благотворительного проекта «Будь с городом» биотехнологическая компания BIOCAD даст возможность петербуржцам испытать на себе, что именно чувствуют пациенты, страдающие ревматоидным артритом. В выделенной для этой цели специальной зоне горожане при помощи ортезов и утяжелителей на ногах и при грамотном сопровождении специалистов смогут распознать симптомы заболевания, чтобы в случае необходимости вовремя обратиться к врачу.

Источник: Пресс-служба компании "Биокад"