/Здоровье/

23 сельские школы Кубани получили оборудование для медицинских кабинетов

Это приборы для измерения параметров физического развития, автоматический тонометр, компьютер, принтер

Новые комплекты оборудования появятся в 23 медицинских кабинетах, действующих в сельских школах Кубани. Процедуру передачи прошла в Крымском районе с участием представителей краевых властей и бизнеса.

Комплекты включают приборы для измерения параметров физического развития, автоматический тонометр, компьютер, принтер. Оборудование получили восемь учреждений Кавказского и Динского районов, а также семь школ Крымского района.

- Новая техника необходима ранней диагностики, оказанию первой медицинской помощи детям.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Здоровье

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