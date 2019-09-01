Сколько должен весить школьный рюкзак?

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Большинство российских школьников носят рюкзаки в 1,5 – 2 раза превышающие нормы. Об этом рассказал

сопредседатель национального родительского комитета, руководитель центра здоровьесберегающих технологий «Радомир» Юрий Оболонский.

В результате у детей развиваются хронические заболевания, появляется сколиоз, неправильно формируются внутренние органы. Юрий Оболонский объяснил, сколько должен весить рюкзак школьника, чтобы не наносить вреда здоровью.

«1-2 класс позволительно, чтобы рюкзачки были заполнены 1,7-2,2 килограмма. А на самом деле они наполнены по 3 кг. С 3 по 7 класс допускается 3-4 кг, а реально 5-6 кг. Взрослые - 4-5 кг, а носят 7-8 кг учебников, а иногда и больше. Для родителей это принципиально важно, потому что мы с 1 по 11 класс мы уродуем своих детей. Когда мы говорим о рюкзачке 7 кг в старших классах или 3-4 у младших, которые уже в 1,5-2 раза превышает норму, мы говорим о следствии. А причина совсем в другом. В непомерно раздутой программе, которую не перерабатывают сами преподаватели и не могут принять и переработать через свой разум, свое сознание сами школьники. Чтобы все предметы освоить, нужно носить эти учебники. Дети у нас вместе с родителями учатся до 10, до 11 вечера, что изначально непозволительно», - объяснил Юрий Оболонский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/