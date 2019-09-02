Полчаса ходьбы существенно снижают риск ранней сердечной смерти

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На днях на Европейском Конгрессе Кардиологов в Париже были представлены результаты масштабного исследования, в котором приняли участие около полумиллиона человек в возрасте от 40 до 60 лет. Среди участников 139 558 имели заболевания сердечно-сосудистой системы, другие 310 240 были здоровыми. 53,5 % из них - мужчины. Наблюдение за пациентами проводилось в течение шести лет (2009-2015 годы).

Все пациенты заполняли анкеты с вопросами о времени, которое у них занимали физические активности в течение последних 7 дней. Как оказалось, ходьба на свежем воздухе была более полезной для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Риск смертности от заболеваний сердца и сосудов у них снижался на 14%, тогда как у здоровых только на 7%. Этот риск продолжал снижаться с увеличением нагрузки.

Автор исследования, научный сотрудник университета Сеула, кардиолог Си-Хек Канг сообщил, что риск ранней сердечной смерти удалось снизить благодаря регулярным аэробным физическим тренировкам. Это может быть быстрая ходьба в течение 30 минут 5 раз в неделю или восхождение в гору без дополнительного груза. Последним следует уделять около 2,5 часа в неделю.

Полностью сидячий образ жизни оказался более губителен для пациентов с заболеваниями сердца. Он повышал риск сердечной смерти на 27% у здоровых и на 45% у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако, перед тем, как шнуровать кроссовки, все-таки проконсультируйтесь с лечащим врачом: он должен сказать решающее слово - какие физнагрузки вам будут максимально полезны и с какой интенсивностью можно заниматься.

Источник: KP.RU