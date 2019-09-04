Прыгай, пока молодой

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Скиппинг — название нового модного направления в фитнесе. Многие форумы для желающих похудеть пестрят советами начать прыгать со скакалкой. Уверяют, что за 10-15 минут можно сжечь столько же калорий, сколько после двухкилометровой пробежки. А за час — до 700 ккал. При этом прыжки на скакалке — один из самых бюджетных и незатейливых способов заняться фитнесом. Самая простая резиновая «прыгалка» стоит менее 100 рублей. Современный снаряд со счётчиком оборотов, сожжённых калорий и времени тренировки — от 600 рублей.

Что об этом думают специалисты? И как правильно тренироваться?

«Прыжки со скакалкой — хорошая аэробная нагрузка, сравнимая с бегом или ездой на велосипеде, — говорит Михаил Ерёмушкин, д. м. н., профессор, заведующий отделением клинической биомеханики и ЛФК Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии. — Однако по силе физической нагрузки это всё же молодёжный вид спорта. Если вам больше 40-50 лет, и вы никогда не занимались спортом, со скакалки начинать не стоит. По крайней мере, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, посетить кардиолога. А тренироваться лучше очень умеренно, всё время контролируя частоту сердечных сокращений. Если пульс в покое равен 70 ударов в минуту, то новичку не стоит превышать во время занятий нагрузку в 120 ударов в минуту. Вообще же всё строго индивидуально.

Если противопоказаний (проблемы с коленями, артрозы и т. д.) нет, нужно обязательно соблюдать технику прыжков. Приземляться только на носки, а не бросать на стопы вес всего тела. Также нужно подобрать хорошую амортизирующую обувь (кроссовки), которая будет смягчать удар при приземлении. Перед началом прыжков нужно обязательно сделать разминку, а в конце занятия — не забыть про упражнения на растяжку».

Как правильно подобрать скакалку?

Встаньте на середину скакалки и натяните её вверх. Концы должны доходить до подмышек.

Как разнообразить занятия?

Прыжки на одной ноге. Поочерёдно прыгайте сначала на одной ноге, согнутой в колене, потом на другой.

Бег на месте. Прыгайте через скакалку, меняя ноги, как при беге.

Прыжки в сторону. Подпрыгивайте, перемещаясь корпусом то влево, то вправо, потом возвращайтесь в исходное положение (как вариант — прыжки вперёд и назад).

Прыжки «на лошади». Прыгайте сначала двумя ногами вместе, потом — раздвинув ноги в стороны.

Двойной прыжок. На один оборот скакалки делайте два прыжка.

Прыжки со скрещенными руками. Во время подпрыгивания перекрещивайте руки.

Прыжок-хлопок. Во время прыжка нужно коснуться пятками ягодиц.

Прыжок-кик. Поочерёдно выбрасывайте в прыжке вперёд выпрямленную то правую, то левую ногу.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n73404063.html