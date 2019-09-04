Мода на воду

/Здоровье/

Сегодня модно пить много воды — по 3, а то и больше литров. Зачем это нужно? Можно ли навредить себе, выпив слишком много воды?

Главная идея такая: количество воды, которое поступает в организм, должно быть выше, чем количество выделяемой организмом жидкости. В обычные дни 3 литров жидкости (включая суп и чай) достаточно. Но потери воды организмом зависят от погоды и физической активности. Если в жару много и активно двигаться или работать, то потери воды с потом за сутки могут достигать 10 лит­ров. Так бывает у тех, кто работает в сталелитейных и других горячих цехах. Это опасно для организма, так как концентрация солей в моче возрастает, что способствует образованию камней в почках: большинство камней формируется из плохо растворимых солей, и чем насыщеннее их раствор, тем быстрее соли выпадают в осадок и формируют камни.

Американский подход

Именно поэтому «Урологический фонд США» перед каждым летом начинает профилактическую кампанию, предупреждая американцев о том, что им нужно выпивать достаточное количество воды ежедневно, дабы у них не формировались камни в почках и мочевых путях. Другая серьёзнейшая и порой фатальная проблема тех, кто мало пьёт, — образование тромбов. Они могут легко образовываться в венах и, отрываясь от стенок сосудов, закупоривать артерии в лёгких. Это называется тромбоэмболией лёгочной артерии. Если закупорен большой сосуд, смерть может быть мгновенной. Если мелкие, то это всё равно очень опасное для жизни состояние, требующее экстренного лечения.

Жажда — ничто!

Поэтому, если погода жаркая или вы отдыхаете в местах с очень тёплым климатом, не надо ориентироваться на жажду. Пить лучше заблаговременно — когда её ещё нет. Оптимально выпивать каждый час по стакану воды днём и ещё по стакану всякий раз, если вы просыпаетесь ночью. При этом общее количество стаканов получается никак не меньше двенадцати, и это хорошо. Даже если вы выпьете больше, здоровому человеку это не вредно. Сердце и почки легко справятся с такой водной нагрузкой. Особенно важны эти принципы, если вы ведёте себя активно — путешествуете, много двигаетесь, занимаетесь спортом.

Врач-эндокринолог-диетолог, создатель авторской программы питания Вадим Крылов:

— По поводу воды и потребления жидкости существует масса мифов. Активно обсуждается, сколько пить, когда, зачем, при каких условиях. За полчаса до еды, во время или после, тёплую или холодную воду пить?

Говорят часто, что если пить во время еды, то вода разбавит желудочный сок и он будет плохо способствовать перевариванию пищи. Всё это ерунда. Вся пища, которую вы съедите и которая попадёт вам в желудок, усвоится организмом независимо от того, сколько воды вы выпьете во время еды. Есть только одно исключение, и то условное, — вода со льдом. Она может притормозить действие желудочного сока, но ненадолго, и всё равно всё съеденное усвоится.

Теперь о том, сколько нужно и можно пить ежедневно. Среднему человеку весом около 70 кг надо выпивать 2-3 литра так называемой свободной жидкости. Это вода, чай, кофе, другие напитки, первые блюда — то есть всё, основу чего составляет жидкость, вода. В эти объёмы не входит скрытая вода, содержащаяся практически во всех продуктах — от овощей и фруктов до мясных и любых других твёрдых блюд.

Как выпить это количество, как его считать, как понять, сколько вы выпили? Это несложно. Возьмите за правило выпивать по стакану воды перед каждым приёмом пищи и после него. Это составит примерно 1,5 литра воды в день. В остальное время между приёмами пищи пейте чай, кофе, ту же воду, и у вас за сутки наберётся нужный объём. Полезно держать обычную питьевую воду комнатной температуры в зоне доступа, лучше всего просто на столе, чтобы она всегда была под рукой и за ней не надо было идти куда-то, не надо было на это отвлекаться.

Ко всем этим советам стоит отнестись серьёзно. Мы на 97% состоим из воды, и когда её в организме становится меньше, ухудшается текучесть крови.

Нужно быть осторожными с напитками, содержащими много легкоусвояемых углеводов, и потреблять их как можно меньше. В первую очередь это сладкие газированные напитки. Потом — соки и морсы. Далее — компоты и кисели, их стоит пить, если они рекомендованы врачом в качестве лечебного питания. Компоты рекомендуют при недостатке калия, этого элемента много в сухофруктах. А кисели назначают при некоторых заболеваниях пищеварительного тракта.

Кстати!

В жару лучше отказаться от всех напитков с кофеином — кофе, колы и энергетиков. Дело в том, что у кофеина есть достаточно сильный мочегонный эффект. Исключив его, вы обезопасите себя от дополнительного обезвоживания. Точно так же нужно исключить большие дозы алкоголя, особенно крепкого. Ведь даже небольшое похмелье всегда сопровождается обезвоживанием организма.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n154552145.html