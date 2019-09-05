Как бороться с перхотью

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Перхоть, а также зуд кожи головы, вызванный ею, могут надолго испортить настроение и лишить уверенности в себе. Существует множество причин появления перхоти, среди которых гормональные и имунные сбои организма, активизация грибковых инфекций, неправильный уход. Избавиться от перхоти в домашних условиях можно при помощи народных, а также косметических средств.

Домашние методы борьбы с перхотью

При решении этой проблемы важен комплексный подход. Первое, с чего вы должны начать в домашних условиях: наладить режим сна и рацион питания. Чтобы борьба с перхотью имела стойкий эффект, важно получать достаточное количество витаминов А, В2, В9 и С.

А для устранения косметических проявлений можно попробовать народные методы. Следите, чтобы все ингредиенты были свежими. При индивидуальной непереносимости или аллергии на некоторые компоненты не применяйте средство, чтобы не усугубить ситуацию.

Чем помыть голову, чтобы избавиться перхоти

Дегтярное мыло

Отличное средство для борьбы с патогенной микрофлорой. Пену нанесите на волосы и вымойте голову, как обычным шампунем. Тщательно ополосните волосы теплой водой. Если запах дегтярного мыла вам неприятен, можно добавить в воду немного яблочного уксуса или несколько капель эфирного масла. Средство подходит только для жирных волос, поскольку имеет свойство сушить кожу.

Масло чайного дерева

Добавьте пару капель эфирного масла в одноразовую порцию шампуня. Несколько минут массажируйте голову с использованием средства, затем хорошо промойте водой. Применять рецепт можно два раза в неделю.

Корень лопуха

Отвар из корней лопуха подходит для ежедневного мытья головы без применения шампуня. Для приготовления отвара 0,5 кг корней залейте тремя литрами воды и после закипания оставьте томиться на водяной бане в течение нескольких часов. Перед применением процедите. После использования промойте волосы чистой водой.

Пижма

Приготовьте настой из расчета ? ст. л. травы на стакан кипятка. Для избавления от перхоти мойте голову этим средством один раз в два дня в течение месяца.

Домашние ополаскиватели для борьбы с перхотью

Яблочный уксус

Растворите 4 ст. л. уксуса в стакане воды и аккуратно промойте чистые волосы. После применения ополосните чистой водой.

Морская соль

Одну ложку соли растворите в 400 мл теплой воды. Оставьте средство на волосах на пять минут, после чего ополосните водой с добавлением сока лимона.

Цветки календулы и корень лопуха

Чайную ложку смеси залейте литром воды и прокипятите 20 минут. Дождитесь, пока настой остынет до комфортной температуры, и ополосните волосы.

Отвар календулы или ромашки

Целебный отвар нужно втирать в кожу головы сразу после мытья. Укутайте голову на полчаса. Смывать не нужно, применять до трех раз в неделю.

Чабрец

4 ст. л. травы залейте 0,5 л воды и кипятите 10 минут. После остывания нанесите на чистые волосы. Смывать не нужно.

Домашние маски против перхоти

Маски на основе натуральных продуктов не только избавляют от перхоти, но и служат профилактикой от ее появления. Применение масок сделает ваши волосы мягкими и подготовит их к другим процедурам.

Маска от перхоти из яиц

Один желток взбить с двумя чайными ложками свежего сока апельсина и цветка алоэ. Держать маску нужно 40 минут. Для максимальной эффективности после нанесения ополосните волосы травяным отваром.

Маска на основе яблочного уксуса

Добавьте средство в отвары лекарственных трав (ромашка, календула, крапива и пр.) и втирайте в кожу головы 3 – 4 раза в неделю. После нанесения укутайте голову полотенцем на 30 минут.

Маска из соли

Для солевых масок подойдет обычная крупная йодированная соль. Следите, чтобы на коже головы не было ранок, иначе применение средства может вызвать болезненные ощущения. Соль нужно втирать в чистые влажные волосы и смыть через 5 минут. Маска может сушить кожу и волосы, поэтому дополните уход питательными средствами.

Маска на основе йогурта

Возьмите 150 г натурального йогурта и 2 ст. л. черного молотого перца. Тщательно перемешайте ингредиенты и нанесите на кожу головы на 1 час. После маски вымойте голову обычным способом.

Косметические средства против перхоти

Для того, чтобы быстро и эффективно избавиться от перхоти, можно применять лечебные шампуни и средства по уходу за волосами. Приобрести их можно в аптеке или магазине.

В составе шампуня против перхоти обязательно должны присутствовать следующие компоненты:

противогрибковые (пиритион цинка, кетоконазол, климбазол);

кератолитики, регулирующие активность сальных желез (салициловая кислота, сера, деготь);

циостатики (дисульфид селена, пироктон оламин).

Для борьбы с перхотью можно использовать систему ухода за кожей головы, состоящую из трех фаз: шампунь, скраб и тоник. Скраб поможет избавиться от омертвевших клеток и усилит кровообращение. Несмываемый тоник обеспечит защиту от грибка на несколько часов и отлично увлажнит волосы.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n243661500.html