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Наказать рублем: кого нужно штрафовать за некачественное лечение?

За некачественное лечение нужно штрафовать не организацию, а конкретного врача. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. По его словам, важно перенести ответственность врачей из Уголовного кодекса в Административный. Врачи должны признавать свои ошибки и не боятся, что их посадят.

Ранее Минздрав предложил штрафовать государственные больницы и клиники за некачественное лечение. Такую возможность предлагается дать Росздравнадзору. Соответствующий законопроект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Существует список критериев для оценки качества медицинской помощи. За несоответствие этим критериям предлагается выписывать штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

«Штрафы уже существуют: страховые медицинские организации штрафуют медицинские организации. Толку от этого не много, штрафовать надо не организацию, а врача за конкретные действия, несоответствующие стандартам. Если виновато должностное лицо, тогда штрафовать должностное лицо»,– сказал  Александр Саверский.

Необходимо перенести тяжесть уголовной ответственности из Уголовного кодекса (УК РФ) в Административный (КоАП), отметил эксперт.

«Врач должен признавать ошибки, заплатив штраф или даже лишившись права заниматься медицинской деятельностью. Но он должен понимать, что его за это не посадят. Только если речь не идет об умышленных действиях, в результате которых человек погибает или получает серьезный вред здоровью», – рассказал Александр Саверский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Здоровье

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