Чем опасны фонарики в смартфонах? Объясняет эксперт

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Любое приложение в смартфоне открывает доступ к персональным данным. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор информационно - аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Не исключение и приложения-фонарики. Ранее в СМИ появилась информация, что более 900 таких приложений, особенно для Android, злоупотребляют доступом к личным данным. По мнению экспертов компании Avast, при установке фонарика запрашиваются довольно странные разрешения, например, доступ к записи звука, к данным контактов, к возможности записывать контакты. Больше всего разрешений запрашивали такие приложения, как Ultra Color Flashlight, Super Bright Flashlight, Flashlight Plus.

По словам Дениса Кускова, прежде, чем устанавливать приложение, подумайте, так ли оно вам нужно.

«Любое предложение в смартфоне так или иначе получает доступ к определенным данным пользователя. При этом, не всегда уровень предоставления этих данных определяет сам пользователь. И это не обязательно приложения фонариков, это может быть любое другое приложение, которых миллионы, особенно на системе Android, которые могут иметь доступ и имеют к персональным данным пользователя мобильного телефона», - отметил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/