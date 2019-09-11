Не только вред: как лениться с пользой?

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Под ленью не всегда воспринимается лежание на диване, лень может носить эффективный характер, рассказала в интервью радио Sputnik коуч, психолог Юлия Куликова-Цай. По ее словам, лениться полезно, но в разумных пределах, чтобы это не переходило в тотальную прокрастинацию. Например, чтобы у сотрудников улучшилась эффективность и результативность, можно давать им официально полениться 15 минут каждые 2 часа.

«Одним из ведущих форматов проявления полезной лени является жизнь в южных европейских странах, где есть сиеста. Лень полезна, чтобы мозг расслаблялся, переключался, чтобы можно было отключиться от текущих проблем и целей и заняться тем, что приносит удовольствие. Формат лени у всех выражается по-разному: позаниматься хобби, почитать книжку, научиться готовить новое блюдо. Лень в формате отдыха освобождает все энергозатраты, которые могут быть неэффективны для реализации трудового процесса. Чтобы у сотрудников улучшилась эффективность и результативность, можно давать им официально полениться 15 минут каждые 2 часа. Тогда человек будет более осознанно воспринимать задачи, которые перед ним стоят»,– рассказала Юлия Куликова-Цай.

Психолог отмечает, что лениться нужно в разумных пределах, чтобы это не переходило в тотальную прокрастинацию.

«Если у человека нет цели в жизни, нет мотивации делать что-либо, тогда лень начинает носить ущербный характер, и стоит задуматься. Если человек увольняется и говорит, что отдохнет месяц, а в итоге тупо лежит на диване. Или когда человек приходит с работы домой и ничего не делает, когда его ничего не интересует – это сигнал, что надо поменять что-то в жизни и найти цель», – считает Юлия Куликова-Цай.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/