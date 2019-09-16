«Вредные советы». Сомнолог опроверг пользу сна на спине

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Пропаганда того, что нужно спать на спине, провоцирует рост количества инсультов. Сон на спине опасен – он провоцирует сильный храп, который приводит к инсульту в раннем возрасте. Кроме того, человек в течение ночи в определенные моменты сна меняет позы около 10 раз. Сон в одной позе – признак глубокой патологии. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, председатель правления Российского общества сомнологов, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой рассказал СМИ, что сон на спине – наиболее безопасная поза для сна.

«Десятилетия сомнологи борются с Минздравом, чтобы у нас признали профессию врача-сомнолога. Обычный лечащий врач-терапевт вообще ничего не знает про медицину сна. И потом кардиологи, неврологи и психиатры начинают давать вредные, некомпетентные рекомендации. Нужно проводить ликбез среди врачей разных специальностей и расширять медицину сна», – считает Владимир Ковальзон.

Проблема современного общества – храп, который приводит к инсульту в раннем возрасте, объяснил сомнолог.

«У молодых бизнесменов лишний вес, потому что они за рулем целый день, они курят, пьют, у них постоянный стресс. Это провоцирует сильный храп. Храп страшно опасен, он приводит к тому, что нарушается окисление крови, нарушается доставка окисленной крови к мозгу, и это гарантия инсультов в рассвете сил. Все силы усилия медицины направлены, чтобы информировать об этом население, чтобы мужчины, которые сильно храпят во сне, обращались к врачу», – сказал Владимир Ковальзон.

Именно сон на спине – главный фактор, который провоцирует храп и дальнейшие последствия.

«В прошлые века люди специально ставили гору из подушек, чтобы спать в полусидящем положении, чтобы уменьшить храп. Придумывали специальные средства – например, пришивание теннисного мячика к спине пижамы, чтобы повернуться набок. Сегодня если человек уже проходит лечение, ему подключают специальный прибор, тогда он спит на спине, но прибор по необходимости подкачивает воздух в легкие», – рассказал Владимир Ковальзон.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/