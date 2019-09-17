«Тотальная йодификация»: плюсы и минусы

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Производителей продуктов питания могут обязать использовать йодированную соль вместо обычной. С такой инициативой выступило Министерство здравоохранения.

В ведомстве предложили с 1 июня 2020 года использовать только йодированную соль при изготовлении хлебобулочных изделий. С 1 июня 2021 года – обогащать всю пищевую соль сорта экстра, высшего и первого помола йодатом калия. Тогда с 1 июня 2022 года с использованием йодированной пищевой соли будут изготавливаться уже все продукты, где предусмотрен этот ингредиент.

Ранее о проблемах йододефицита во всех регионах России заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. По ее словам, потребление йода в стране в 3-4 раза меньше нормы. Распространенность йододефицитных нарушений наблюдается у 10–15% городского населения и у 13-35% сельского населения.

Дефицит йода – одна из серьезных проблем для многих народов, стран, но главная проблема – недостаток макро- и микроэлементов и витаминов в рационе человека. Надо задуматься о витаминизации населения, а не йодизации, рассказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Дмитрий Гордеев.

«Тотальная йодификация неприемлема и ни к чему хорошему не приведет. Есть несколько важных аспектов. Прежде всего, все люди разные, потребности в определенных макро- и микроэлементах абсолютно разные. Человеку, у которого нет йододефицита, дополнительно йод вносить в организм не нужно. Это может нанести вред здоровью человека. Также во многие продуктах, которые проходят термическую обработку, йод теряет свои свойства, и от тотальной йодификации продуктов пользы уже не будет. Более того, использование йода в некоторых продуктах может привести к технологическим проблемам, в частности, изменению цвета, органолептических свойств», – сказал Дмитрий Гордеев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/