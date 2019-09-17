В Антитабачной коалиции предупредили об опасности эксперимента Utair с «курением» на борту

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Непроверенная никотиновая продукция – это всегда риск для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik сопредседатель НКО «Российской антитабачной коалиции» Дарья Халтурина. По ее словам, если пассажиру очень нужна доза никотина во время полета, то стоит применять лекарственные средства.

«Подобного рода продукты несут риски для здоровья, поскольку они повышают давление, способствуют спазму сосудов. Средства с никотином должны потребляться исключительно в форме лекарственных препаратов, которые прошли клинические исследования. В противном случае нельзя исключать негативные последствия такие, как инфаркт или инсульт на борту самолета. Бесплатная раздача непроверенных форм никотина - очень сомнительное занятие. Я бы рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам если уж распространять средства с никотином для людей, страдающих синдромом отмены табака, то исключительно проверенные лекарственные средства, в которых дозировка и биодоступность никотина выверены и, тогда можно рассчитывать, что смертей на борту самолета не будет», - считает Дарья Халтурина.

Ранее стало известно, что на рейсах авиакомпании Utair будет проходить рекламная акция известного табачного производителя. В ее рамках пассажирам будут бесплатно раздавать систему доставки никотина LYFT. Это небольшие подушечки для рассасывания во рту, которые дают воздействие вещества без процесса курения.

Как пояснили радио Sputnik в авиакомпании, раздача систем доставки никотина на рейсах Utair будет производиться ради комфорта пассажиров и безопасности полетов.

«Utair постоянно развивает продуктовое предложение на борту. Компания выступает за здоровый образ жизни и в условиях запрета для курильщиков, стремится избежать рисков использования сигарет курящими пассажирами. Новый продукт на борту облегчит им полет и обеспечит комфорт другим пассажирам», - заявили в пресс-службе Utair.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/