Андрей Рыжаков (ВСС): фокус отчетности врачей должен быть на заболеваниях с высокой долей смертности

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Андрей Рыжаков, Всероссийский союз страховщиков: фокус отчетности врачей должен быть на заболеваниях с высокой долей смертности.

По оценкам представителей медицинского сообщества, до 80% времени врачи тратят на заполнение отчетности.

«2019 год начался с того, что был выпущен обновленный Порядок контроля объемов, сроков и качества оказанной медицинской помощи при проведении контрольно-экспертных мероприятий, в котором основные вопросы прояснились и были сняты. Этот порядок четко направляет работу страховых медицинских организаций на целевые и тематические экспертизы», – заявил в ходе онлайн-конференции ФФОМС председатель Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков.

Эти экспертизы предполагают глубокое и системное изучение проблемы и предотвращение. В первую очередь производится отбор на проверку случаев с наиболее значимыми заболеваниями, влияющими на смертность населения России – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Контроль становится превентивным – до представления медицинскими организациями реестров счетов на оплату медицинской помощи в страховые компании.

«А главное, благодаря новому Порядку контроля очень четко обозначены и сужены объемы дефектов, за которые лечебные учреждения подвергались санкциям. Акцент сделан на дефекты, связанные с полным отсутствием факта оказания застрахованному лицу медицинской помощи, подтвержденного медицинской документацией», – заявил Андрей Рыжаков, – Проще говоря, речь идет о приписках».

«На сегодняшний день эти вопросы (загруженность врачей «бумажной отчетностью» - Ред.) не носят массовый характер. Правильность оформления медицинской документации – это, в первую очередь, правильность описания состояния пациента и обоснованность принятия решения лечащим врачом», – добавила заместитель председателя ФФОМС Светлана Кравчук. По ее словам, Минздрав РФ делает очень много для решения данной проблемы. Так, в рамках реализации программы цифровизации разработана и введена электронная медицинская карта, которая до конца года начнет работать во всех медицинских организациях страны. Потому в ближайшие годы этот вопрос потеряет свою актуальность.