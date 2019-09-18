Клинический фармаколог опроверг «скачок смертности» от рака

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В России не будет резкого повышения смертности от рака, но действительно есть проблемы с системой закупки лекарств. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный клинический фармаколог Министерства здравоохранения Правительства Московской области Виталий Омельяновский.

Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что если в России не изменятся правила закупки лекарств, через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.

По словам Виталия Омельяновского, вклад лекарственных препаратов в смертность от онкологических заболеваний существует, но не такой большой, не такой радикальный, как при кардиологии. Лекарственные препараты в онкологии в основном несколько продлевают жизнь, поэтому нет такого, что смертность резко пойдет вверх. Однако система закупок крайне несовершенная, громоздкая, неудобная и не гибкая.

«Например, Москва сегодня позволила закупать лекарственные препараты до миллиона рублей на конкретного больного быстро. Когда больной сам покупает, а потом ему возвращают. В других субъектах РФ такой процедуры нет. Если появляется больной, которому нужно срочно обеспечить лекарственный препарат, запускается вся сложная процедура тендеров. Эта процедура несовершенна. Но это вопрос находится за пределами Министерства здравоохранения, это регламентирует министерство финансов, отслеживает ФАС», – считает Виталий Омельяновский.

Профессор отметил, что сложная система закупок мешает запустить проекты, которые позволят сэкономить до 10%, а в некоторых случаях до 30% средств, идущих на закупку дорогостоящих препаратов, и не только в онкологии.

«Например, существует такой подход – риск-шеринг, когда государство оплачивает лекарственный препарат, а только в случае эффективного лечения. Эти подходы позволяют сэкономить колоссальное количество средств, и в мире этим активно пользуются. Проблема есть, система закупок несовершенна, и необходимо вносить изменения в законодательство», – отметил Виталий Омельяновский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/