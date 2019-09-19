Растения «Дендрария» на страже здоровья россиян

/Здоровье/

На днях парк «Дендрарий» посетила доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института Биофизики клетки Российской Академии наук, Рощина Виктория Владимировна. Она поделилась информацией о своих научных исследованиях по изучению клеток растений методом флуоресценции для определения индикаторов внешней среды, которые проводятся в лаборатории микроспектрального анализа.

Не секрет, что животные, например собаки, обладают большей чувствительностью, чем люди. Они могут обнаружить надвигающуюся опасность, либо помочь найти правильный путь. Ещё большей чувствительностью обладают растения. Изменение качества окружающей среды отражаются на состоянии клеток растений и их составе.

Зная их можно предотвратить развитие определённых заболеваний у человека. Из-за уменьшения озонового слоя, усиления загрязнения воздуха выхлопными газами автомобилей и других факторов даже безобидные растения могут стать опасными для человека, накапливая определенные биологические вещества и вызывая аллергии. Глубокое изучение химического состава клеточного сока различных растений является основой для разработки лекарств нового поколения.

С этой целью Виктории Владимировне были переданы образцы растений из коллекции «Дендрария» и проведено обсуждение планов дальнейшего сотрудничества.

Источник: Пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк»