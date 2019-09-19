Мне «просто спросить»: эксперимент в калининградской клинике

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Появление в поликлинике отдельной электронной очереди для тех, кто хочет задать вопрос – развитие направления в создании максимально удобных условий для пациентов. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал член комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Ранее стало известно, что в одной из калининградских поликлиник ввели отдельную электронную очередь для тех, кто хочет просто задать вопрос.

«Любое усовершенствование общения пациента с поликлиникой, с больницей всегда идет на пользу. У нас уже сейчас президент объявил в о создании в России так называемых «Бережливых поликлиник». Это поликлиники, которые работают по определенному стандарту в логистике приема пациентов и по определенной логистике оказания услуг. К 2021 году все детские поликлиники перейдут на этот формат, потом будут переходить и взрослые. Хотя и новые поликлиники, которые вводятся в строй, уже работают по этим стандартам. Суть в том, чтобы максимально облегчить пациенту всю его логистику, чтобы он мог задать любой вопрос и получить на него ответ. Для этого создается регистратура, ресепшн, где человек может получить ответ на свой вопрос. Рядом должен быть пост страхового уполномоченного, это представитель страховой медицинской компании, который должен в случае необходимых ситуаций проконсультировать пациента, объяснить его права с точки зрения медицины. Появление отдельной электронной очереди для того, чтобы задать вопрос – это шаг создании максимально удобных условий для пациентов», – рассказал Борис Менделевич.

Источник: МИА «Россия сегодня»