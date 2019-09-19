Безопасная норма алкоголя в день? Спросили у эксперта

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200 мл вина для женщин в день и 0,9 литра пива для мужчин – это максимальная норма ежедневного потребления в день, которая безопасна. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik эксперт алкогольного рынка Михаил Смирнов. Однако это касается только абсолютно здоровых людей, и каждый человек должен ориентироваться по своему состоянию.

«Пиво и вино – это образно, потому что принято, что женщины больше пьют вино, а мужчины – пиво. Безопасная норма – это максимальные нормы ежедневного потребления алкоголя, которые безопасны. Вы можете вообще не пить, выпить 100 мл вина, выпить кружку пива, и вам хватит. Это говорится об абсолютно здоровых людях. Есть болезни, которые не допускают алкоголь. Например, если у вас язва или гастрит, вам вообще нельзя вино, потому что оно содержит кислоту. У крепкого алкоголя, водка, виски, коньяк, стандартная порция – 25 граммов, это примерно физиологический глоток человека. Обычно берут 2 глотка – 50 граммов. Это будет как литр пива», – рассказал Михаил Смирнов.

Эти нормативы давно были известны у заграничных медиков, отметил эксперт алкогольного рынка.

«Там, например, активно развито направление медицины, которое называется энотерапия – лечение вином. Есть пивная терапия. Если вы, залезая в ванну, выльете в воду 6 бутылок пива, ваша кожа станет шелковой. Если вы помоете пивом голову, волосы приобретут шикарный цвет, станут лучше. Вино позволило выжить Древней Греции, Древнему Риму и Средневековой Великобритании. Они не пили воду, пили вино. Оно обладает мощнейшими антибактериальными свойствами. Благодаря этому люди не вымерли от дизентерии», – рассказал Михаил Смирнов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/