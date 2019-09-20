/Здоровье/

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

О результатах своей работы эксперты рассказали на Российско-японской открытой конференции "Курс на здоровое долголетие в России", которая состоялась в Москве.

"Физическое состояние людей старше 60 лет стабильно улучшается: старость, если понимать ее как наступление немощности, отодвигается и у мужчин, и у женщин", - подчеркнул в своем выступлении президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай.

Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени. Исследование началось еще в 1997 году. Замеры, проведенные спустя 10 лет, показали, что скорость ходьбы у "среднего" японца в сопоставимом возрасте за этот период увеличилась на 5-10 процентов.

Источник: https://rg.ru/

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Категория: Новости / Здоровье

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