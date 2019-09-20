Как построить отношения с едой

/Здоровье/

Во время еды всегда двое: человек и собственно еда. Отношения с едой — это сугубо индивидуальный и даже интимный процесс. Никто лучше самого человека не знает свой организм и свои потребности. Не существует единого режима питания и универсальных правил пищевого поведения для всех. В этой статье приведено 20 пунктов, за которые вам не должно быть стыдно перед собой и окружающими.

Итак, вам не должно быть стыдно за то, что:

1. У вас есть свои предпочтения в еде, отличные от предпочтений других (например, вы любите сыр с плесенью, а ваш супруг убегает из кухни при одном только его виде, а сам при этом до умопомрачения смакует сушеную рыбу, запах которой сводит с ума домочадцев).

2. Вы предпочитаете любимые продукты и отказываетесь от тех, которые вам кажутся невкусными (какая бы не была полезная морская капуста, очень немногие люди назовут ее вкусной).

3. Вы не приняли предложенное коллегой угощение, потому что оно вам кажется слишком жирным, сладким, пресным и т. п. (вежливое «Спасибо, я не голодна» будет гораздо лучше, чем взять и съесть блюдо, которое вам не нравится).

4. Вы не придерживаетесь здорового, с точки зрения окружающих, плана питания (может быть макароны с сыром или хлеб с колбасой на ланч и неправильный выбор с точки зрения коллег, но и давиться им в угоду вареной капустой не менее вредно).

5. Вы ужинаете поздно ночью (у каждого свой ритм жизни и свой режим питания).

6. Вы не попробовали все блюда на банкете (а зачем?).

7. Вы в гостях не съели еду до конца, потому что она вам не понравилась (см. п. №?4).

8. Вы отказались от чаепития с коллегами, потому что просто не захотели (имеете полное право!).

9. Вы попросили супруга присмотреть за ребенком потому, что устали, а не потому, что поесть некогда (усталость не кажется вам веской причиной для того, чтобы привлечь супруга к заботе о ребенке? А еда кажется?).

10. Вы не обедаете в обеденный перерыв (см. п .№?5).

11. Вы не планируете рацион и не думаете о еде, пока не почувствуете сильный голод (в любом случае вы накормите свой организм по экстренному сигналу, однако есть опасность съесть гораздо больше, чем нужно).

12. Вы не видите проблем со своей фигурой и принимаете свое тело таким, какое оно есть (см. п. №?8).

13. Вы не считаете нужным подражать моделям на подиуме и изнурять себя различными диетами (так не далеко и до анорексии — серьезнейшего заболевания, требующего длительного и упорного лечения).

14. Вы не доверяете рекламе о еде (и правильно, производители заботятся не о нашем здоровье, а продлении жизни продукта на полке супермаркета).

15. Вы иногда, но с большим удовольствием едите фаст-фуд (как известно, яд в малых дозах может предотвратить серьезное отравление).

16. Вы съели большой кусок шоколадного торта и не чувствуете себя виноватой (испытывать стыд за то, что не стыдно?).

17. Вы купили мороженое только для себя, забыв о домочадцах (всегда можно купить еще).

18. Вы наслаждаетесь приемом пищи, ее вкусом и запахом (как раз наоборот, стыдно (и вредно!) есть набегу, стоя или параллельно с другими делами).

19. Вы любите выбирать, покупать и есть еду (процесс еды начинается задолго приема пищи, с визуального восприятия и тактильных ощущений).

20. Вы чувствуете себя счастливой независимо от цифр на весах (и это прекрасно!!!).

Заботьтесь о себе, слушайте свое тело, уважайте потребности организма и будьте здоровы!

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/diets/n247452035.html