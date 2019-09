Мучения с ЭКО

/Здоровье/

Лицо Анастасии Заворотнюк сегодня — на первых полосах газет: за ее судьбу переживает вся страна. СМИ, тем временем, пугают женщин, которые проходят через ЭКО, утверждая, что к развитию рака мозга у всеми любимой актрисы привела недавняя процедура искусственного оплодотворения. Пока врачи обсуждают эту версию, «Газета.Ru» рассказывает о тех, кто решается на ЭКО в зрелом возрасте.

Трагическая история актрисы Анастасии Заворотнюк, которую зритель полюбил за роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», породила множество мифов. Пока родные звезды просят СМИ не беспокоить их в эти страшные дни, пресса усиленно обсуждает, что могло привести к тому, что красивая женщина, которой нет еще и 50-ти, сгорела от рака мозга за какие-то месяцы.

Высказываются предположения, что привести к развитию болезни могла процедура ЭКО, к которой, как сообщают СМИ, прибегала актриса — ее дочь появилась на свет в октябре 2018-го.

Ученые отрицают связь рака мозга с ЭКО, но при этом согласны, что риск развития опухолей молочных желез в следующие 20 лет вырастает.

«Повышенный риск может быть связан с возрастной уязвимостью к воздействию гормонов или более высокими дозами гормонов во время терапии», — пришли к выводу в своем исследовании датские ученые.

Их работу подтверждает опыт американской знаменитости, у которой рак груди после нескольких попыток ЭКО обнаружили в 36. Взлеты и падения: почему звезды делают ЭКО

В 2011 году американская телезвезда, соведущая программы E! News Джулиана Ранчич проходила через третью попытку сделать ЭКО, когда маммография показала наличие новообразования в ее груди. Опухоль оказалась злокачественной — подготовка к новой процедуре искусственного оплодотворения была остановлена.

Лампэктомия — то есть резекция молочной железы, направленная на борьбу с опухолью — не дала положительных результатов: Джулиана Ранчич пошла на двойную мастэктомию, удалив обе груди — от химио- и радиотерапии она отказалась из опасения, что эти виды лечения помешают ей забеременеть. Однако самостоятельно выносить дитя ей было не суждено. Нет, Джулиана Ранчич и ее муж все же стали родителями сына, Эдварда Дьюка. Но его выносила для них суррогатная мать.

Звезды нередко прибегают к ЭКО из-за проблем с зачатием. Одна из самых милых пар Америки, модель Крисси Тейген и певец Джон Ледженд, также прошла через эту процедуру. Тайген долгое время боролась с бесплодием, однако когда поползли слухи, что она выбрала пол эмбриона, многие сочли, что искусственное оплодотворение модель сделала, чтобы родить именно девочку (дочь появилась на свет в 2016-м). Тогда Крисси Тайген объяснила, что если кто-то думает, что они с супругом выбрали эмбрион женского пола, а остальные выбросили, то это не так: на деле у них получилось несколько плодов обоих полов, все неиспользованные — заморожены на будущее. И действительно, в 2018 году у пары родился уже мальчик.

Мало кто знает, что у актрисы Кортни Кокс есть кое-что общее с ее героиней из «Друзей» Моникой Геллер: она тоже долгое время не могла забеременеть.

Попытки зачать ребенка пришлись на период съемок, когда героиня Дженнифер Энистон, Рэчел Грин, как раз была в положении — позже Кортни Кокс вспоминала, как тяжело ей было сниматься, каждый раз переживая выкидыш, когда ее экранная подруга ходит с огромным животом. «Я помню, как у меня только случился выкидыш, а Рэчел рожала, — говорила Кортни Кокс в одном из интервью. — Это было примерно в одно и то же время. О, боже, мне было ужасно сложно быть смешной». Тем не менее, в 2004-м — в год окончания сериала — попытка сделать ЭКО дала свои плоды: в июне Кортни Кокс родила дочь.

У Николь Кидман в браке с Томом Крузом было двое приемных детей — публика была уверена, что она не может иметь своих. Каково же было удивление общественности, когда в 2008 году актриса родила дочь Сандей Роуз. Зачать ее удалось с помощью ЭКО, но далеко не сразу. «Мы пытались и раз за разом терпели неудачу, — рассказывала актриса в 2008-м изданию The Who. — Не буду вдаваться в детали, но у меня была внематочная беременность, выкидыши, терапия бесплодия. Я сделала все, что можно, для того чтобы забеременеть. Каждая женщина, которая проходит через эти подъемы и падения, знает, какая депрессия приходит с ними». В 2011-м у Николь Кидман и ее мужа Кита Урбана родилась еще одна дочь, Фэйт, — ее для пары выносила суррогатная мать.

Нервы, гормоны, уколы: через что проходят при ЭКО

Первое, что проходит женщина, решившаяся на ЭКО – это многочисленные анализы, которые покажут врачу, готова ли она к зачатию. И это мы говорим о здоровых, в принципе, женщинах, которые приняли решение сделать ЭКО в силу возраста, а не, например, факторов, связанных с бесплодием.

Список анализов, на которые женщину старше сорока отправляет репродуктолог, весьма обширен – это и рентген легких, и ЭКГ, и маммография, и УЗИ груди, органов малого таза, надпочечников, почек, мочеточников и щитовидной железы, и анализы крови на вирусы, гормоны и общие показатели.

Только после того, как врач-терапевт и гинеколог-репродуктолог сочтут, что женщину можно допускать к процедуре, ее ждет стимуляция овуляции – ей назначают препарат гонадотропин, который она самостоятельно колет себе ежедневно до тех пор, пока врач не определит, что яйцеклетки дозрели до пункции.

К слову, среди побочных действий гонадотропина указано, что после его приема регистрировались случаи развития новообразований органов репродуктивной системы. Однако пока не установлено, увеличивает ли исходный риск появления опухолей гормональная терапия этого типа.

Пункция ооцитов выполняется под кратковременным общим наркозом — общее число яйцеклеток, которые можно получить, колеблется от восьми до двенадцати. Дальше они оплодотворяются, эмбрионы растут, и если они готовы к переносу, то примерно через пять дней женщина является в клинику. После подсадки она пьет другие гормональные препараты, которые помогут эмбриону прикрепиться, и очень волнуется оттого, что этого может не произойти, хотя нервничать ей категорически нельзя.

При этом врачи ничего не гарантируют. Они предупреждают: эффективность метода — ограничена, и процедура может быть прекращена на одном из этапов.

Причин для остановки процесса очень много: гормональная стимуляция суперовуляции может не вызвать рост и созревание фолликулов; при пункции в фолликулярной жидкости могут отсутствовать яйцеклетки; полученные яйцеклетки могут оказаться неполноценными; оплодотворение in vitro может не произойти; полученные эмбрионы могут остановиться в развитии на любом этапе культивирования; может возникнуть риск синдрома гиперстимуляции яичников.

Не стоит забывать и об осложнениях, которые могут проявиться в процессе ЭКО — о них репродуктологи тоже предупреждают заранее. К ним относятся: аллергическая реакция на вводимые препараты; возникновение или обострение воспалительного процесса в малом тазу; возникновение кровотечения после трансвагинальной пункции яичников; внематочная или многоплодная беременность.

Тревогу за свое здоровье и за успех всего мероприятия врачи не называют, однако не стоит забывать и о ней. «О том, что я делаю ЭКО, я не говорила даже самым близким подругам. Полгода мне приходилось выдумывать самые разные предлоги для того, чтобы с ними не встречаться», — признается «Газете.Ru» 42-летняя Светлана, мама двухлетнего малыша, появившегося в результате ЭКО.

