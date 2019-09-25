Врач рассказал, как поддерживать здоровье в отопительный сезон

/Здоровье/

Уровень температуры воздуха, а также низкая влажность может повлиять на самочувствие, крепкий сон и работоспособность.

Холод пришёл практически во все города России. Вместе с низкой температурой постепенно дома подключаются к отоплению. Врач по гигиеническому воспитанию Городского центра медицинской профилактики Наталья Сиренек рассказала газете «Петербургский Дневник», что очень важно следить за термометром дома.

При температуре воздуха ниже 15 градусов Цельсия высока вероятность переохлаждения организма, а в сочетании с ветром и повышенной влажностью на улице легко можно получить простуду, гнойничковое заболевание кожи и даже туберкулёз.«Особенно следует избегать переохлаждения в период массовых инфекционных заболеваний пожилым людям и имеющим хронические заболевания. Профилактика переохлаждения известна: закаливание организма, рациональная одежда и обувь, оптимальный микроклимат в помещениях; мышечная (двигательная) активность, адекватное питание и питьевой режим – например, горячий чай» , – советует доктор.

Дома и в офисе лучше всего сохранять температуру +18…+20 градусов. Такой температурный режим влияет на эффективность работы, межличностные отношения и настроение в целом.

Если температура воздуха в помещении существенно снижается или повышается, то ухудшается сон. А плохой сон в свою очередь влияет на все остальные сферы жизни человека.

Отопление в межсезонье и зиму может быть и другом, и врагом. Доктор Наталья Сиренек отмечает, что при влажности воздуха ниже 20% иссушаются слизистые оболочки глотки, носа, полости рта и дыхательных путей. Сухость в них приводит к трещинам, которые могут воспалиться и инфицироваться.

С этим недугом может помочь разведение цветов, так как вода от полива испаряется в комнату, влажная уборка или же специальный прибор – бытовой увлажнитель. Проветривание дома в данном случае не играет роли, к сожалению, на влажность это не влияет, только на температуру.

Источник: http://21mm.ru/