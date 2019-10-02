В Каневском районе благодаря вмешательству прокуратуры пациент обеспечен льготным лекарственным препаратом

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Прокуратура Каневского района по обращению 29-летней местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства об основах охраны здоровья граждан.

Установлено, что пациентка страдает редким заболеванием и находится на диспансерном учете государственного бюджетного учреждения здравоохранения.

В 2019 году гражданка неоднократно обращалась в учреждение здравоохранения за получением жизненно важного лекарственного средства, однако в заявку больницы на приобретение за счет бюджетных средств препарат включен не был.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района главному врачу учреждения внесено представление.

В настоящее время заявительница обеспечена необходимым льготным препаратом.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-kanevskom-rayone-blagodarya-vmeshatelstvu-3