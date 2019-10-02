Бесплатные ветеринарные осмотры в Краснодаре

/Здоровье/

По данным компании Royal Canin, у 40% домашних кошек имеются заболевания, требующие лечения. Среди самых распространенных диагнозов – ожирение, зубной камень, мочекаменная болезнь и различные расстройства ЖКТ.

Быстро и эффективно побороть большинство заболеваний можно, если поставить корректный диагноз на ранней стадии. Чтобы обеспечить возможность жителям России пройти бесплатный ветеринарный осмотр для кошек, Royal Canin запускает третью волну социальной инициативы «У кошки не 9 жизней».

Бесплатные консультации у ветеринарных врачей будут доступны с 26 августа по 30 ноября 2019 года жителям Краснодара, Москвы, и еще 16 городов России. Владельцы кошек смогут отвести своих питомцев на бесплатный первичный ветеринарный осмотр или получить консультацию онлайн. Причем онлайн-прием, который будет осуществляться через специализированный сервис Petstory, географической привязки не имеет. Для очных осмотров свои двери откроют более 130 ветеринарных клиник по всей стране. Чтобы получить возможность попасть на прием, необходимо зайти на сайт здоровьекошки.рф и скачать купон, который дает право записаться в любую из клиник, участвующих в инициативе.

По данным Royal Canin, в нашей стране культура профилактики здоровья домашних животных развита недостаточно: более двух третей владельцев кошек в России игнорируют профилактические осмотры своих питомцев. При этом 40% кошек нуждаются в лечении. Самым массовым заболеванием этих животных является ожирение – им страдает 26% домашних кошек. На втором месте – проблема зубного камня, которая выявляется у 14% кошек. Третью строчку поделили между собой мочекаменная болезнь (13%) и расстройства ЖКТ (13%).

Чтобы кошка оставалась активной и здоровой на протяжении всей жизни, специалисты Royal Canin рекомендуют посещать врача для профилактического осмотра не менее одного раза в год. Пожилым кошкам старше 7 лет следует обследоваться у врача не менее двух раз в год.

В поддержку кампании Royal Canin также запускает флешмоб и призывает владельцев кошек размещать посты в социальных сетях с фотографиями своих кошек и хэштегами #отведукотакврачу и #не9жизней. За каждый пост-обещание проверить здоровье кошки компания передаст упаковку корма в приюты для кошек. Обещания достаточно, чтобы корм отправился на благотворительность — исполнять его или нет, решает владелец кошки. Полные условия проекта опубликованы на сайте здоровьекошки.рф.

На официальном веб-сайте кампании можно получить ответы на актуальные вопросы по теме ветеринарного обследования питомцев: узнать, как как подготовить кошку к визиту в ветеринарную клинику, пройти тест на понимание поведения кошки, а также получить информацию о симптомах и признаках различных заболеваний.