Зачем нужны прививки и когда их делать?

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова на онлайн-конференции 13 сентября обозначила, что в течение ближайших двух лет планируется расширение национального календаря прививок.

Вакцинации от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также расширение вакцинации против гемофильной инфекции на всех детей вне зависимости от группы риска – тот ряд прививок, который планируют ввести дополнительно.

Министр отметила, что в данный момент ведется работа по созданию вакцины против полиомиелита, производство которой будет полностью осуществляться на территории России.

«Благодаря существенному увеличению вакцинации за последние годы, заболеваемость гриппом снизилась в восемь раз, показатели смертности и показатели развития тяжелых форм, осложненных вирусными пневмониями, снизились до 20 раз» - добавила Вероника Скворцова.

Последствия отказа от прививок и польза вакцинации

Около 2,6 млн человек ежегодно умирало от кори до тех пор, пока в 1960-е годы не появилась первая вакцина от этой болезни. По данным ВОЗ , с 2000 по 2017 год уровень смертности от кори в мире сократился на 80%. В 2017 году во всём мире от кори умерло 110 000 человек. Обыкновенная прививка спасла 21,1 миллиона жизней. И корь считалась почти побежденной болезнью.

Однако, как отмечает ВОЗ, с начала 2019 года уровень заболеваемости этой инфекцией в мире вырос на 300 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году Роспотребнадзор опубликовал отчет, согласно которому заболеваемость корью за январь–октябрь 2018 года выросла более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А, например, заболеваемость коклюшем за этот же период выросла более чем в два раз. Из-за бездумного отказа от вакцинации в мире начинаются вспышки болезней, о которых человечество уже забыло, и широкое распространение кори — тому пример.

В 2017 году в России всего за 9 месяцев было зарегистрировано 680 000 случаев заболевания ветрянкой. А за I квартал 2018 года зараженных стало на 12,6% больше , чем за тот же период 2017-го. На данный момент отмечается ежегодный рост числа заболеваний ветряной оспой. Последствия и осложнения ветрянки многочисленны: патологии печени и почек, болезни сердца и кровеносных сосудов, паралич, артрит. А всего лишь две прививки практически на 100% снижают вероятность заболеть.

Гепатит привел 1,34 миллиона человек к смерти по всему миру в 2015 году. Прививка – один из лучших способов профилактики заболевания, считают врачи. Ее эффективность доказана в 95% случаев. Эффективность прививок также заметна по уменьшению младенческой смертности от пневмоний, которая в России уменьшилась на 40% по сравнению с периодом до вакцинации.

По данным исследований , грипп уносит от 300 000 до 650 000 жизней в год во всём мире.

Кроме того, болезнь может вызвать осложнения, такие, как пневмония, почечная недостаточно и многие другие, и также усугубляет хронические болезни.

Часто люди не считают многие заболевания, так как, например, грипп, ветрянку, корь, опасными. Они убеждены, что естественный иммунитет справится лучше, чем вакцина. На самом деле последствия этих болезней могут быть очень тяжелыми и необратимыми. Риск слишком велик, чтобы полагаться на удачу и не прививаться.

Зачем нужны прививки и когда их делать?

Врожденный иммунитет далеко не всегда способен противостоять возбудителям тяжелых, заразных и трудноизлечимых заболеваний, таких как гепатит, столбняк или туберкулез. Лечить такие заболевания куда сложнее, чем предотвратить. А предотвратить их очень просто — посредством прививки. В чем суть прививки? В организм вводится ослабленный возбудитель заболевания. Человек в этом случае не заболеет, но антитела выработаются и смогут предотвратить возникновение болезни в будущем.

В России действует Национальный календарь профилактических прививок, в рамках которого прививки проводятся в определенном возрасте детям и взрослым. Включенные в календарь прививки граждане России вправе получить бесплатно.

Что нужно знать о вакцинации?

1. Профилактические прививки в рамках национального календаря проводятся в государственных поликлиниках.

2. Перед прививкой необходимо оформить «информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство» в рамках статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Если прививается ребенок — документ о добровольном согласии подписывают его законные представители (родители / опекуны).

3. Непосредственно перед прививкой необходимо пройти осмотр врача / фельдшера.

4. Если вы по каким-либо причинам пропустили сроки вакцинации, необходимо обратиться ко врачу-педиатру (для детей) либо к терапевту (для взрослых) для установления новых дат вакцинации.

5. При проведении вакцинации населения используются иммунобиологические лекарственные препараты (зарегистрированные в соответствии с российским законодательством), позволяющие обеспечить максимальную эффективность иммунизации.