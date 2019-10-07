Найден способ лечения самого агрессивного вида рака

/Здоровье/

Британские онкологи нашли способ лечения самого агрессивного вида рака груди. Совместное использование химиотерапии и иммунотерапии снижает риск рецидива опухоли и повышает выживаемость. Хотя результаты пока предварительные, исследователи надеются, что такое лечение станет новым стандартом.

Совместное применение химиотерапии и иммунотерапии может значительно повысить шансы женщин на излечение от одного из самых опасных и агрессивных видов рака груди — трижды негативного рака. Своими выводами специалисты из Лондонского университета королевы Марии поделились на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии в Барселоне.

Зачастую рак молочной железы можно подавить гормональной терапией. Опухолевые клетки обычно несут на себе рецепторы к гормонам прогестерону и эстрогену – оба гормона побуждают клетки делиться, что способствует развитию опухоли. Используя препараты, блокирующие действие гормонов, можно подавить рост опухоли.

Также можно задействовать рецептор HER2, взаимодействующий с эпидермальным фактором роста. Все факторы роста запускают деление клеток, в том числе и опухолевых. Для HER2 разработаны специальные препараты, останавливающие деление.

Однако в 12-20% случаев встречается тройной отрицательный рак молочной железы — у таких опухолей нет рецепторов ни к эстрогену, ни к прогестерону, ни к эпидермальному фактору роста.

Прогноз у трижды негативного рака куда хуже, а для лечения приходится применять менее точечные методики, чреватые осложнениями.

Чаще всего для лечения трижды негативного рака используется химиотерапия с последующим хирургическим вмешательством. Однако если все опухолевые ткани удалить не выходит, в 40-50% случаев опухоль снова возвращается в течение следующих трех лет.

С марта 2017 по сентябрь 2018 года в 124 городах 21 страны 1174 женщины с тройным отрицательным раком груди прошли через химиотерапию и операцию по удалению опухоли. 784 из них получали иммунотерапевтический препарат пембролизумаб до и после операции, а остальные — плацебо. Пембролизумаб рекомендован к применению также при меланоме и немелкоклеточном раке легкого.

Рецидивов не было у 64,8% женщин, получавших иммунотерапию. У тех, кто получал плацебо, частота рецидивов была на 13,6% выше.

Побочные эффекты во время лечения были связаны в основном с химиотерапией. Осложнения, которые можно было бы приписать иммунотерапии, встречались у 42% участниц из группы, получавшей пембролизумаб, и у 21% получавших плацебо. Серьезных проблем, угрожавших бы здоровью, исследователи не зарегистрировали.

Также исследователи отмечают возросшую выживаемость среди получавших иммунотерапию, но небольшая продолжительность исследования не позволяет делать выводы о дальнейших перспективах.

«Трижды негативный рак молочной железы — особенно агрессивная форма рака, отравляющая жизнь, — говорит ведущий автор исследования профессор Питер Шмид. — Мы искали лучшие варианты лечения. Эти ранние результаты свидетельствуют о том, что добавление иммунотерапии к химиотерапии приводит к значительному снижению рецидивов этой формы рака молочной железы».

Несмотря на то, что результаты пока предварительные, исследователи возлагают на них большие надежды.

«Если мы не допустим рецидива рака, мы вылечим больше пациентов, но нам нужны более долгосрочные данные, чтобы подтвердить это», - говорит

Шмид.

Это лишь первый этап исследования. Ученые рассчитывают, что дальнейшая работа даст им больше оснований рекомендовать иммунотерапию как эффективный метод борьбы с трижды отрицательным раком. Если результаты подтвердятся, совмещение иммунотерапии с химиотерапией может стать новым стандартом лечения.

Ранее американские ученые предложили новый способ лечения рака груди. Они предложили использовать специально разработанный прибор, замораживающий раковые клетки с помощью углекислого газа. Эксперты рассказали, что уже успешно протестировали свою усовершенствованную технологию на животных.

Кроме того, новый способ лечения может стать спасением для большего количества людей, поскольку он не требует ни хирургического вмешательства, ни специальных палат, ни анестезий, ни лекарств. Изобретение американских специалистов способно убивать до 80% раковых клеток.

Источник: https://subscribe.ru/